Jungels en embuscade derrière le duo Gilbert-Alaphilippe

Eddy Renauld Bob Jungels avait fait des classiques ardennaises son premier objectif de la saison. Le Luxembourgeois et ses partenaires de la Quick-Step espèrent se montrer à la hauteur de l'événement à l'instar des Flandriennes malgré une concurrence très relevée.

Dominatrice sur les classiques flandriennes, l'équipe Quick-Step est-elle en mesure de remettre le couvert sur les Ardennaises? «C'est vrai que l'équipe a signé de superbes résultats sur les Flandriennes, on espère donc poursuivre dans cette direction et l'objectif reste le même: gagner des courses», avance Bob Jungels.



Pour cette première manche, la formation belge pourra miser sur un groupe très solide avec à sa tête le quadruple vainqueur de l'épreuve: Philippe Gilbert. Lauréat de la classique néerlandaise en 2017 et très en vu sur le GP de l'E3, le Tour des Flandres ou encore à Gand-Wevelegm, l'ancien champion de Belgique n'a pas encore décroché de victoire depuis le début de saison. Autre atout du côté des Tuniques bleus, Julian Alaphilippe, double vainqueur d'étapes sur le Tour du Pays basque. Le Français s'aligne pour la quatrième fois au départ de Maastricht, 6e et 7e en 2016 et 2015.

Niki Terpstra, qui a signé le doublé E3-Ronde, sera un autre atout pour les hommes de Patrick Lefevere. Le Néerlandais n'avait plus participé à la classique néerlandaise depuis 2013 (abandon). «Niki, c'est avant tout un super moteur. Il a été exceptionnel durant ce printemps, c'est un garçon qui sait passer les bosses et quand il a un objectif, il ne lâche rien», commente Jungels.



Derrière ce trio, on retrouvera l'Espagnol Enric Mas, lauréat de la dernière étape au Pays basque, le Belge Pieter Serry mais aussi l'Italien Davide Martinelli. «Nous nous présentons avec une grosse équipe, avec l’espoir d’être dans le coup quand la course se décidera et éventuellement rééditer la victoire de l’an dernier. Le final a encore changé, nous aurons des routes plus étroites dans les derniers kilomètres, ce qui peut être en faveur de l’échappée. Rester en tête sera important car les routes rendent la chasse difficile à mener. L’Amstel est une de ces courses où il faut être attentif à tout instant, il y aura une grosse bataille de placement», a commenté Wilfried Peeters, le directeur sportif de la formation belge.



«Frustrant et bizarre»

Pour Bob Jungels, les classiques ardennaises constituent donc son premier objectif de l'année. Après un début de saison encourageant avec un Top 5 en Algarve et une 3e place dans la Drome, le champion national a calé sur Tirreno-Adriatico (18e) et au Tour de Catalogne (24e). «J'ai contracté un virus en Italie et cela m'a handicapé pour la suite. C'était frustrant car je tombe rarement malade. C'était un sentiment bizarre, un jour les sensations étaient bonnes et le lendemain, c'était complètement différent. Tout cela est à présent oublié, j'ai bien récupéré. Après quelques jours de repos, je suis allé une dizaine de jours sous le soleil de Majorque. Cela m'a fait le plus grand bien.»

Et ce n'est pas sa 72e place, mercredi sur la Flèche brabançonne (à 2'40"), qui le chagrine. «J'ai souffert d'un manque de rythme. Ce vendredi, nous sommes allés reconnaître le final, les sensations sont bonnes, je suis content d'être présent. Je suis prêt», affirme le Luxembourgeois qui aura un rôle de soutien des deux leaders de l'équipe (Gilbert-Alaphilippe) mais il pourrait aussi jouer sa carte en fonction du scénario de la course. Le changement de final, plus étroit et sinueux, devrait donner quelques idées aux audacieux.



Les 31 côtes du parcours 2018

Fromberg (1,6 km à 3,6% – Pente maximale à 8%)

Eyserbosweg (900 m à 9,3% – Pente maximale à 17%)

Kruisberg (600 m à 8,8% – Pente maximale à 15,5%)

Gulpenerberg (700 m à 8,7% – Pente maximale à 12,8%)

Loorberg (1,5 km à 5,3% – Pente maximale à 8,6%)

Bemelerberg (900 m à 4,5% – Pente maximale à 7%)

Geulhemmerberg (1,2 km à 4,6% – Pente maximale à 8%)

Cauberg (800 m à 6,5% – Pente maximale à 12,8%)

Sibbergrubbe (2,1 km à 3,6% – Pente maximale à 6%)

Vrakelberg (600 m à 7,2% – Pente maximale à 11,4%)

St Remigiusstr/Huls (900 m à 7,8% – Pente maximale à 10,7%)

Eyserweg (2,1 km à 4,4% – Pente maximale à 9%)

Plettenberg (1 km à 3,7% – Pente maximale à 6,2%)

Gulpenerberg (700 m à 8,7% – Pente maximale à 12,8%)

Eperheide (2,1 km à 4,7% – Pente maximale à 8%)

Viljenerbos (1,8 km à 4,6% – Pente maximale à 5%)

Gemmenich (800 m à 7,2% – Pente maximale à 8,8%)

Drielandenpunt (3,2 km à 4,4% – Pente maximale à 9,9%)

Camerig (4,1 km à 3,7% – Pente maximale à 7,7%)

Schweibergerweg (3 km à 3,9% – Pente maximale à 7,1%)

Loorberg (1,5 km à 5,3% – Pente maximale à 8,6%)

Wolsberg (1,2 km à 2,8% – Pente maximale à 12%)