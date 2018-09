Au Tour de Grande-Bretagne, Bob Jungels conserve sa cinquième place au classement général. Le Britannique Ian Stannard a remporté la septième étape.

Jungels conserve sa cinquième place

Au Tour de Grande-Bretagne, Bob Jungels conserve sa cinquième place au classement général. Le Britannique Ian Stannard a remporté la septième étape.

Le Britannique Ian Stannard (Sky) a remporté la septième étape du Tour de Grande-Bretagne, au terme d'une longue échappée, samedi à Mansfield (centre).

Au classement général, le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step) conserve son maillot de leader, avec 17 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Wout Poels (Sky).



Bob Jungels, co-équipier d'Alaphilippe, a terminé l'étape dans le peloton à la 53e place, Jempy Drucker à la 59e place. Les deux Luxembourgeois avaient un retard de 4'04''. Au classement général, Jungels occupe la cinquième place (retard de 51''), tandis que Drucker est 53e (retard de 12'30'').



La dernière étape sera disputée dimanche sur un circuit dans les rues de Londres.



Yates le plus fort au Tour d'Espagne



Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne faisant la différence dans la dernière montée vers Les Praeres où a été jugée l'arrivée, ce qui lui permet de reprendre le maillot rouge de leader à l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis), distancé en fin d'étape.

Cette étape de 171 km entre la province de Leon et celle des Asturies, avec quatre cols au programme et une dernière rampe inédite vers Les Praeres, marquée par des pentes allant de 12 à 17%, Yates a laissé sur place et devancé le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et le Français Thibaut Pinot (FDJ), suivi d'un autre Colombien Nairo Quintana (Movistar).



Ben Gastauer (Ag2r) se classe 41e (retard de 8'30''). Au classement général, il se trouve à la 38e place (retard de 32'58'').

Yates avait déjà porté le maillot rouge de la 9e à la 12e étape. Une autre grosse étape de montagne est prévue dimanche, à une semaine de l'arrivée de cette Vuelta 2018.