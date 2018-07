Primoz Roglic a remporté la 19e étape du Tour de France entre Lourdes et Laruns (200,5 km) ce vendredi. Le maillot jaune Geraint Thomas a contrôlé les opérations. Bob Jungels a fait preuve de panache.

Jungels a tenté, Thomas a géré, Roglic a gagné

Christophe NADIN Primoz Roglic a remporté la 19e étape du Tour de France entre Lourdes et Laruns (200,5 km) ce vendredi. Le maillot jaune Geraint Thomas a contrôlé les opérations. Bob Jungels a fait preuve de panache.

Bob Jungels a tenté le tout pour le tout en se glissant dans l'une des premières échappées du jour. Le Luxembourgeois de la Quick Step a fait partie du groupe de tête jusqu'à l'accélération de Mikel Landa.

Puisssant dans les derniers lacets du Col de l'Aubisque, Roglic a pris quelques mètres d'avance dans la descente pour l'emporter en solitaire. Cette victoire permet au Slovène de déposséder Christopher Froome de sa troisième place au classement général. Bob Jungels gagne lui deux places en passant devant Fuglsang et Valverde pour pointer au onzième rang.



Agé de 28 ans, Roglic, ancien sauteur à skis, qui a intégré une équipe de haut niveau seulement en 2016, a enlevé son deuxième succès dans le Tour. Il avait gagné l'an passé l'étape de Serre-Chevalier.

Geraint Thomas, deuxième de l'étape, a conforté sa place de leader de l'épreuve. Romain Bardet a pris la troisième place du jour. Bob Jungels la 12e à 1'47''.

Bob Jungels était plutôt satisfait de sa journée au micro de nos confrères de la RTBF: «C'était extrêmement dur, je savais que Katusha n'arrêterait pas de rouler derrière moi. Avec Romain (Bardet) et Mikel (Landa) après le Tourmalet, on savait que ce serait difficile d'aller au bout. Je me suis toujours accroché. J'ai tout donné à partir du km 0. On est super contents que Julian prenne le maillot (à pois) de façon définitive. Une raison de boire une bonne bière ce soir. Mais pas trop. Il y a encore le chrono demain. Mon objectif, c'était de gagner une étape. C'est le sport, si on ne tente pas, on ne gagne jamais.»



Bob Jungels à l'attaque ce vendredi. Des efforts pas récompensés à leur juste valeur. Photo: AFP

Ce samedi, la vingtième et avant-dernière étape du Tour prendra la forme d'un contre-la-montre au Pays basque, samedi, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Le parcours de 31 kilomètres, très accidenté, alterne montées raides et descentes très techniques.