Flamengo a pris la tête du championnat du Brésil de football en s'imposant 2-0 samedi contre America en ouverture de la 2e journée et pour les adieux de son gardien, l'ex-international Julio Cesar.

Sport 1

Julio Cesar est parti, tel un empereur!

Trois Coupes du monde au compteur!

A 38 ans, l'ex-gardien de la Seleçao (87 sélections) et de l'Inter Milan a réussi une jolie performance personnelle pour le dernier match de sa carrière professionnelle en conservant son but inviolé. Vainqueur de la Ligue des champions 2010 avec l'Inter, il a également remporté deux Coupes des Confédérations avec le Brésil et joué trois Coupes du monde, dont le Mondial-2014 au Brésil où la Seleçao a été humiliée devant son public par l'Allemagne (7-1) en demi-finales.