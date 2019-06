Libéré par Differdange 03, Julien Weber (33 ans) s'est engagé avec les voisins du Luna qui militent en Division 2.

Julien Weber rebondit au Luna Oberkorn

(ER) - Après dix ans de bons et loyaux services dont quatre victoires en Coupe de Luxembourg, Julien Weber est au devant d'un nouveau défi puisqu'il s'est engagé avec le Luna Oberkorn, une formation de Division 2. Une recrue de taille (1,96 m) et de choix pour le Luna qui compte sur l'expérience et le professionnalisme de l'ancien gardien de Trémery.