Vainqueur à quatre reprises de la Coupe de Luxembourg avec le FCD03, dont deux en tant que titulaire, Julien Weber est de retour dans les buts differdangeois à l'heure d'un rendez-vous ô combien important sur la pelouse du Racing ce mercredi soir.

Julien Weber: «Face au Racing, on sait ce qu'il nous reste à faire»

Julien, on vous imagine heureux d'avoir retrouvé un statut de titulaire et ce surtout dans une épreuve qui vous a souri par le passé?

Oui effectivement, puisque je n'avais pas rejoué en championnat depuis la défaite enregistrée sur la pelouse du Fola (3-6, le 15 octobre). J'avais eu ensuite un peu de temps de jeu contre Erpeldange puis contre Grevenmacher en Coupe. Ça fait plaisir de retrouver le terrain même si les résultats n'avaient pas été à la hauteur de nos attentes. C'est Thomas Hym qui avait disputé les deux premières finales victorieuses et moi les deux suivantes. C'est une compétition qui tient à cœur aux joueurs, au président et à tout le staff.



Quelle est l'ambiance dans les vestiaires alors que les résultats en championnat ne correspondent pas aux attentes?

L'ambiance est toujours excellente entre nous, le groupe s'entend super bien. Maintenant, nous sommes conscients que nos chances d'être européens via le championnat sont passées et qu'il ne nous reste plus que la Coupe pour atteindre l'objectif fixé en début de saison.



La pression ne nous est pas mise directement sur les épaules"

La qualification pour la finale aux dépens du Racing et un succès en finale sont impératifs. Comment vivez-vous cette pression liée aux résultats?

La pression ne nous est pas mise directement sur les épaules. On ne vient pas nous répéter sans cesse qu'il faut être européens. On nous dit juste que c'est important, qu'il faut qu'on se donne à fond et qu'il faut passer ce cap des demi-finales. C'est un objectif important pour tous, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters. Face au Racing, on sait ce qu'il nous reste à faire et on essayera de tout mettre en œuvre pour y arriver.



Personnellement, êtes-vous un joueur qui aime sentir la pression ou préférez-vous jouer de manière plus détendue?

Si nous avions déjà notre billet pour l'Europe, je dirais que c'est plus facile d'aborder ce match en étant détendu... maintenant, tout le groupe est conscient de ce qui n'a pas été fait en championnat, mais nous avons encore cette chance de jouer cette demi-finale et éventuellement la finale pour vivre à nouveau une aventure européenne.



Contrairement à vous, le Racing a une courbe de résultats plus probante, mais vous avez peut-être un surplus d'expérience de ces matches couperets. Qu'en pensez-vous?

C'est très compliqué à dire. Le Racing possède aussi dans son effectif des joueurs de qualité, rompus à cet exercice, avec les Da Mota, Jahier et consorts. A ce niveau, les deux équipes se valent.

Une grosse bataille au milieu de terrain"

Ces matches couperets se décident au mental, mais le facteur fraîcheur physique est aussi important. Où en est le groupe differdangeois à ce niveau?

Le nouveau coach (Dan Theis) et le préparateur physique Pascal Burger ont mis sur pied un programme pour que les joueurs soient prêts physiquement à enchaîner les matches. Le Racing a joué dimanche, mais a pas mal fait tourner son effectif. Il aura aussi des joueurs frais. Quant à nous, nous avons joué vendredi contre Hostert (2-2), nous avons donc un jour de récupération en plus, ce n'est pas plus mal.



Quelles seront les clés de cette rencontre?

Ce sera une grosse bataille au milieu de terrain puisqu'ils sont très costauds dans ce secteur de jeu. Il va falloir aussi bien cadenasser leur attaque qui est expérimentée, avec les Jahier, Da Mota, Shala, et aussi profiter des espaces qui nous seront laissés et concrétiser nos occasions de but.



Le programme des demi-finales

Ce mercredi à 19h30

Racing (BGL Ligue) - Differdange (BGL Ligue)

Wiltz (Promotion d'Honneur) - Hostert (BGL Ligue)