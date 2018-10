C'est à l'occasion de l'European Beatdown 4, samedi à la Mons Arena, que Julien Gracco fait son retour à la compétition. Dans l'octogone belge, le spécialiste luxembourgeois de MMA affrontera le Français Morgan Charrière.

Sport 5 min.

Julien Gracco de retour dans la cage à Mons

Didier HIEGEL MMA: le Luxembourgeois participe à l'European Beatdown 4 samedi

C'est à l'occasion de l'European Beatdown 4, samedi à la Mons Arena, que Julien «crazy wolf» Gracco (9 victoires - 3 défaites) fait son retour à la compétition. Dans l'octogone belge, le professionnel luxembourgeois de MMA affrontera le Français Morgan Charrière (12- 6). Le sociétaire de la Team Shocx reste sur un succès contre Carlos Eduardo de Azevedo lors des Red Lions Fighting Championship, organisés à Mondorf en avril dernier.

Julien, nous sommes à quelques jours de votre retour dans la cage, comment s'est déroulée votre préparation?

Après un an passé à m'entraîner sur Paris (Lisses Sport Academy), je suis retourné à Bruxelles, au sein de mon équipe d'origine, la Team Shocx. A Paris, je me suis perfectionné au niveau de certaines techniques, notamment celles qui consistent à effectuer le lien entre le pieds-poings et la lutte. J'ai pu m'y faire aussi beaucoup de contacts dans le monde du MMA, j'ai rencontré énormément d'athlètes. En Belgique, je travaille les disciplines les unes après les autres. Je suis aussi parti me préparer durant une semaine en Pologne. A mon avis, sur le plan européen, ce sont les meilleurs en grappling (lutte et jiu-jistu) et même en MMA. C'est le pays qui est le plus développé lorsqu'on regarde les événements qui y sont organisés. Ils remplissent même un stade de foot avec près de 50 000 spectateurs.



La Pologne possède sa propre organisation (Konfrontacja Sztuk Walki) et certains combattants refusent même les propositions de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) pour rester dans le giron de l'organisation du pays. J'ai donc participé à un stage organisé par un des meilleurs grapplers mondiaux. Nous étions 130 combattants, tous ceinture violette avec au programme, deux fois par jour, 40 minutes de technique et une heure et demie de sparring. Pour progresser, c'était vraiment le paradis.



Les leçons d'Eddie Vendetta

Vous combattez en 66 kg, êtes-vous déjà opérationnel pour la pesée de vendredi?

J'ai très très peu à perdre, style un kilo, un kilo et demi. J'étais à 78 kg, j'ai dû donc perdre douze kilos. D'habitude, c'était moins, mais j'ai pris du muscle à Paris. La perte a donc été supérieure, mais je me suis professionnalisé dans la manière d'établir mon régime et ça s'est super bien passé.



N'êtes-vous pas fatigué après cette perte de poids?

Non. Cette semaine, je m'entraîne moins, environ trois fois 45 minutes par séance. Deux entraînements à haute intensité et un à basse intensité. Jeudi, je ne fais rien, je relâche mes muscles, et vendredi ce sera la pesée.



A Bruxelles, qu'avez-vous travaillé particulièrement?

Surtout mon pieds-poings avec Eddie Vendetta qui est un entraîneur colombien de muay thaï qui a remporté une ceinture de champion du monde en Thaïlande. Ça, ça veut dire pas mal de choses. Il a une philosophie et une envie de partager ses connaissances qui sont vraiment incroyables. J'ai beaucoup travaillé avec lui et beaucoup progressé. Cela fait un mois et demi que nous travaillons ensemble, mais je crois que je recueillerai réellement les fruits de ce travail qu'un peu plus tard.



Hypnose et gros challenge

Vous allez retrouver l'ambiance surchauffée de la Mons Arena où 7000 personnes vont prendre place. C'est une motivation supplémentaire?

Je dois avouer que lorsque j'ai commencé ma carrière, j'étais vraiment stressé par le monde et tout ce qu'il y a autour. Maintenant, il peut y avoir 1000 ou 7000 personnes dans le public, ça ne change plus rien pour moi. La chose positive, c'est qu'il y a beaucoup d'amis qui viendront me supporter, environ 130 personnes. Ce sera chouette!

N'est-ce pas difficile de se concentrer uniquement sur votre combat?

J'arrive à me mettre dans ma bulle, à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de moi. A Paris, j'ai aussi beaucoup travaillé la préparation mentale. A ce niveau-là, on fait beaucoup d'hypnose, on travaille sur la concentration, comment se mettre dans sa bulle. Mon préparateur viendra d'ailleurs spécialement de Paris. Je le verrai sans doute une heure avant le combat. Je combattrai vers 22h, juste avant la carte principale. Je n'arriverai pas à la salle avant 20h30. Auparavant, je me reposerai à l'hôtel, histoire de recharger les batteries. Il y a des combattants qui aiment arriver dès le début, qui restent dans la salle, qui s'imprègnent de l'énergie de la salle. Moi, ça me fatigue parce qu'il y a tellement de gens qui veulent me parler. Je disparais dans les vestiaires durant une heure et demie, et au moment où on m'appelle pour combattre j'y vais.

Que pouvez-vous nous dire de Morgan Charrière (Team Chapa Quente) votre adversaire?

C'est un gros challenge. C'est un combattant qui est complet à tous les niveaux, même s'il a une petite faiblesse au sol. Cela va sans doute être une opposition de styles. Celui qui parviendra à imposer son point fort l'emportera.

Vous avez donc préparé une stratégie en fonction...

...oui, mais c'est secret défense!

Khabib a déconné

Alors un dernier mot sur le combat qui a fait l'actualité: Connor McGregor - Khabib Nurmagomedov.

J'étais pour McGregor. J'ai été fortement étonné des progrès de l'Irlandais au sol et en lutte. J'avais pensé que si Khabib l'amenait au sol ce serait terminé pour lui mais on a vu qu'il a tenu quatre rounds. Je pense qu'il y aura une revanche d'ici un an, car auparavant il y aura une suspension (McGregor a été suspendu un mois par l'UFC mardi). On avait vu McGregor contre Nate Diaz et c'est comme ça que ça s'était fini, par une soumission (2016) comme ce samedi. Pour la revanche contre l'Américain, il avait bossé ses lacunes et c'est sûrement ça qui va se passer car c'est un gros travailleur.

Pour ce qui est de l'après-combat (bagarre générale), je trouve cela très triste pour l'image du sport. On peut «jouer» avec un adversaire pendant le combat, même après, mais sans en venir aux mains. Khabib a humilié Connor pendant quatre rounds, il n'avait pas besoin d'en faire plus. Il a déconné, ça aurait pu être un super champion, là ce ne sera qu'un champion.