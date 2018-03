Bousculé par une équipe de Grevenmacher qui aurait dû égaliser et revenir à deux buts partout, l'attaquant a sauvé ses couleurs d'une contre-performance. Avec deux triplés et quatorze buts inscrits en quinze matches, Jules Diallo doit amener les Bleus en BGL Ligue.

Sport 2 min.

Jules Diallo (US Rumelange): «Mon deuxième triplé»

Propos recueillis par Vincent Lommel



Jules, le score de 4-1 est trompeur. Le CSG méritait mieux. Vous l'avez «assassiné» lors des dix dernières minutes…

Notre entame était parfaite avec le goal de Gomes (1-0, 6e). La réaction adverse sera fulgurante. Le «missile» de Musliu (1-1, 10e) était inarrêtable pour notre gardien. À 1-0, on a reculé. On pensait que le scénario du match allait être facile. Les Mosellans, eux, ont pris confiance et bloquaient les espaces. J’ai pas mal de réussite sur le 2-1 (48e). Obligé de courir derrière le score, le CSG s’est lâché. Il a pris des risques, s’est ménagé deux superbes occasions sans parvenir à les concrétiser. Je ne me suis pas privé pour alourdir le score et faire 3-1 puis 4-1. Après Mertert/Wasserbillig, il s’agit de mon deuxième triplé cette saison. Le bémol est la manière qui n’était pas au rendez-vous. Le gain des trois points prime.

Titulaire indiscutable, vous êtes essentiel au sein du onze de Sven Loscheider. Quels sont vos objectifs d’ici la fin de saison?

J’ai été une seule fois remplaçant. Marquer est mon truc. J’apprécie également faire marquer. On me demande d’être décisif et je m’efforce à l’être. La saison 2016-2017 constitua un cuisant échec avec la descente en Promotion d’Honneur. J’ai tout de même marqué à onze reprises en championnat et quatre fois en coupe. Le bilan était très honorable. Si le collectif est à la hauteur, je suis forcément performant. Avec trois points d’avance sur Kaërjéng (2e) et six sur Etzella (3e et barragiste), Rumelange doit nourrir l’objectif de terminer parmi les deux premiers.

Rumelange est-il son principal adversaire?

Nous n’avons pas le droit et nous ne pouvons snober personne. La PH est une compétition difficile. On saura se méfier de Norden 02 (13e et descendant) mercredi soir avant le déplacement à Etzella dimanche prochain. Arrivés au club cet été, les (jeunes, 33 ans) entraîneurs Sven Loscheider et Daniel Del Col ont une idée derrière la tête. Le groupe est à l’écoute. Je souhaite terminer ma troisième campagne à l’USR en fêtant le retour en BGL Ligue. Je ne songe pas à un éventuel transfert. On verra.