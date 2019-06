Agés respectivement de 20 et 19 ans, Lucas Prudhomme et Yannick Schaus figurent parmi les plus jeunes éléments du noyau virtonais pour 2019-2020 et espèrent goûter eux aussi à la Division 1 B.

«Jouer un maximum et prendre de l'expérience»

C'est un sacré défi qui attend ces deux joueurs au cours des prochaines semaines. Prudhomme, auteur de quatre buts cette saison, est un pur produit du club, hormis un passage de deux ans au FC Metz, alors que pour Schaus, il s'agira d'une découverte.

Formé à Rodange et Differdange, il a lui aussi transité par le Centre de formation des Grenats avant de rebondir à Leverkusen. Les deux compères de la sélection des U21 sont au devant d'un fameux défi.