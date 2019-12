Avec ses 62 apparitions, le vénérable gardien de but du F91 Dudelange est le leader incontesté au nombre de matches disputés sur la scène continentale sous les couleurs d'un club luxembourgeois. Mais ils ne sont que quatre actuels Dudelangeois dans le Top 10.

Joubert, taille patron européen

A 40 ans, Jonathan Joubert est seul sur sa planète... continentale. Avec 62 matches européens à son compteur - neuf sous les couleurs de Grevenmacher et 53 pour le compte du F91 -, l'ancien international (90 sélections) est largement en tête au classement des joueurs comptant le plus d'apparitions en Coupes d'Europe avec des équipes luxembourgeoises.

Le gardien chauve devance de plus de vingt longueurs son coéquipier, ex-international lui aussi (47 sélections), Tom Schnell (34 ans) qui présente lui un bilan de 41 débats continentaux disputés, mais sous les couleurs de quatre entités: l'Union Luxembourg, le Racing, le Fola Esch et enfin le F91 Dudelange. Le défenseur central a pris ses distances avec Dan Da Mota, coincé à 34 matches avec un Racing non-européen cette année.

Les deux campagnes consécutives du F91 Dudelange dans les poules de l'Europa League ont permis à ses joueurs d'accumuler pas mal d'expérience européenne. Mais au vu de la grande lessive opérée l'été dernier dans la Forge du Sud, rares sont ceux qui ont eu le privilège de prendre part aux deux éditions.

Ils ne sont par exemple que quatre de l'actuel effectif de Bertrand Crasson à émarger au Top 10, puisque, outre Joubert et Schnell, on retrouve l'Allemand Dominik Stolz, quatrième avec 31 matches, et Danel Sinani, septième avec 29 apparitions européennes. Par contre, au classement des buts inscrits dans les compétitions européennes, le feu-follet gaucher pointe en deuxième position avec un total de 13 réalisations, soit deux de moins qu'Omar Er Rafik (15 en 23 matches).

Danel Sinani (à dr., en blanc) en Coupes d'Europe, c'est 29 matches disputés et 13 buts marqués Photo: Yann Hellers

Suspendu lors de la dernière journée à Qarabag, l'attaquant international (21 sélections) n'a pu rejoindre Mathias Jänisch au cap des 30 rencontres. Au sein du Top 10, le latéral gauche differdangeois - qui a aussi porté les couleurs de Grevenmacher sur la scène européenne - figure parmi les trois non-Dudelangeois. En effet, outre Jänisch, Théo Scholten (29 matches, Aris Bonnevoie, Jeunesse, Avenir Beggen, CS Grevenmacher) et Julien Weber (28 matches, FC Differdange 03) n'ont jamais porté la vareuse dudelangeoise en Coupe d'Europe.

Il convient d'ailleurs de relever que l'actuel portier du Luna Oberkorn est le seul dernier rempart du Top 10 au côté de Joubert. Enfin, aux portes dudit Top 10, avec chacun 27 matches joués, on retrouve une triplette d'ex-coéquipiers de Weber au FCD03 en la personne de Geoffrey Franzoni, André Rodrigues et Philippe Lebresne 27.