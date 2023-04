Suspense à tous les étages en BGL Ligue où le duel à distance entre Hesperange et Dudelange se poursuivra alors que l’Union Titus Pétange guettera le faux pas du Progrès pour remettre un coup de pression.

23e journée en BGL Ligue

Joubert s’installe, Niederkorn veut vaincre le signe indien

Christophe NADIN Suspense à tous les étages en BGL Ligue où le duel à distance entre Hesperange et Dudelange se poursuivra alors que l’Union Titus Pétange guettera le faux pas du Progrès pour remettre un coup de pression.

L’homme

Jonathan Joubert. A 43 ans, le gardien de but défie les lois de l’apesanteur. Alors qu’il rongeait son frein sur le banc dudelangeois depuis des mois et qu’il songeait même à un dernier défi ailleurs lors du dernier mercato estival, le revoilà entre les perches dudelangeoises. Carlos Fangueiro a relancé son taulier depuis le match gagné à Ettelbruck (5-2) enchaîné par celui remporté aussi face au Fola (2-1).

«Jon» a remplacé Lucas Fox qui n’avait pas donné entière satisfaction au cœur de la période un peu plus turbulente traversée par le club. Le doyen du groupe facture désormais 531 matchs parmi l’élite grand-ducale. Il laisse pour l’instant Daniel da Mota à une petite centaine de longueurs (436). Le troisième joueur encore en activité est le Strassenois Tom Schnell avec 388 apparitions. «Foxi» va devoir ferrailler pour déloger la légende que l’on imagine toujours dans les buts dimanche à Differdange où le F91 voudra l’emporter pour continuer à mettre la pression sur Hesperange qui s’apprête à souffrir à Mondorf.



Le chiffre

5. Cela fait cinq saisons que Niederkorn ne s’est plus imposé au Verlorenkost. Il l’avait emporté 3-2 lors de l’exercice 2017-2018. Le Progrès reste toutefois sur trois matchs nuls dans la capitale face à un adversaire jamais bien loin de lui au classement. Sauf… cette saison. Le Racing est largué et compte 12 points de moins que son adversaire de dimanche. Il ne constitue plus une menace pour le podium ni pour la quatrième place qui pourrait encore délivrer un passeport européen.

On se souviendra qu’au match aller, les deux équipes s’étaient neutralisées lors du seul 0-0 pour les deux formations cette saison. On rappellera aussi que la saison dernière, le duel dans la capitale avait donné lieu à un match spectaculaire à souhait où chaque équipe avait cru tenir le bon bout avant des arrêts de jeu de folie au bout desquels un score de parité (3-3) a sanctionné les débats. Niederkorn, qui vient d’étendre son brevet d’invincibilité à 11 matchs, pourrait-il vivre avec un nouveau nul? Pas certain car derrière, l’Union Titus Pétange pousse fort. Pour le club de la capitale, tout repose désormais sur la Coupe de Luxembourg dont il est le tenant du titre. La chance du Progrès?

Ebullition

Battre un concurrent direct va prendre toute sa signification ce dimanche dans un bas de tableau en effervescence. Les six derniers vont s’expliquer entre eux à travers trois duels qui vont donner une couleur plus prononcée au maintien. D’autant plus que dans la foulée, Käerjéng - Etzella se disputera mercredi prochain. Rosport et le Fola ont pour l’instant les meilleures cartes dans leur jeu et pointent juste au-dessus de la ligne de flottaison. Le club de la Sûre rendra visite à la lanterne rouge ettelbruckoise alors que le club doyen donnera l’hospitalité à l’UN Käerjéng.

Un affrontement qui rappelle à la fois de bons et de douloureux souvenirs pour le promu qui a signé à cette occasion sa… dernière victoire avant une longue traversée du désert. L’entraîneur Marc Thomé a fait les frais de cette série peu reluisante et Manuel Peixoto va faire son retour sur un banc de touche au pays. Le technicien français était sorti des radars depuis une demi-douzaine d’années. Entraîneur de la section féminine du FC Metz jusqu’en 2020, le voilà de retour aux affaires. Enfin, Mondercange et l’US Hostert partiront aussi en thérapie après des mois de galère. Le promu a rechuté en fin de match à Mondorf après avoir tenu en échec Niederkorn. Au Gréngewald, l’électrochoc se fait attendre alors qu’on avait installé Henri Bossi sur le banc parce qu’il connaissait bien le groupe et pouvait agir dans l’urgence.

Le programme

