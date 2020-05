L'ancien gardien de la sélection nationale officiera la saison prochaine sous les couleurs du Swift, récemment promu en BGL Ligue. Après 16 ans sous le maillot du F91, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour "Jona"

Joubert rejoint Hesperange

(ER avec bob) - Après Grevenmacher et Dudelange, Jonathan Joubert s'apprête à découvrir un troisième club au pays. Après avoir décroché 1 titre et 1 Coupe de Luxembourg sur les bords de la Moselle et 12 titres ainsi que 7 coupes sous le maillot de la Forge du Sud, l'ancien portier du Club Luxembourg s'apprête à s'engager avec le club hesperangeois.

Les deux parties ont trouvé un accord mais il manque encore la signature. A 40 ans, c'est donc un nouveau défi qui attend Joubert au stade Alphonse Theis. «Je veux redevenir un champion, c'est pour cela que je voulais rejoindre ce club. Hesperange sera le meilleur club du pays dans les années à venir», a déclaré le gardien à nos confrères du Luxemburger Wort.

Les derniers détails, comme la durée du contrat, doivent encore être clarifiés. Un contrat de deux ans plus une avec option attend l'ancien capitaine de l'équipe nationale. Par contre, l'incertitude reste de mise quant à l'éventuelle arrivée de son équipier Tom Schnell. Le défenseur dudelangeois devrait lui aussi débarquer à Hesperange mais jusqu'à présent, il n'a pas encore rencontré les responsables du club.

