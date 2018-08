Comme on le craignait dès jeudi soir au Josy Barthel, Jonathan Joubert (38 ans, bientôt 39) souffre bien d'une fracture du tibia de la jambe gauche suite au choc terrible avec le Roumain Cristian Manea en début de seconde période. Le gardien dudelangeois a déjà été opéré dans la nuit.

Joubert opéré d'une fracture du tibia

Jean-François COLIN

Sa mine grimaçante, sur la pelouse d'abord, puis sur la civière au bord de la touche, ne laissait guère planer de doute: Jonathan Joubert est un dur à cuire, et certainement pas un simulateur. Le choc terrible dans son grand rectangle avec la jambe de Cristian Manea venait de lui briser le tibia gauche.

Tandis que Joe Frising prenait place dans le but du F91 et signait sur-le-champ une magnifique intervention sur une frappe d'Omrani, «Jona»prenait la direction du bloc opératoire, où il passait sur le billard dans la nuit.

Son indisponibilité devrait être de plusieurs mois. Un coup dur pour le F91 Dudelange, en passe de signer une qualification historique pour les poules de l'Europa League. Quant au sympathique et inamovible Jonathan Joubert à la longévité exemplaire, tous nos souhaits de prompt rétablissement l'accompagnent et on espère le revoir dès 2019 garder à nouveau les filets du F91.