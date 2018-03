A 38 ans, Jonathan Joubert est toujours friand de grands rendez-vous. Ça tombe bien, Dudelange, son club, est attendu à Niederkorn pour ce qui pourrait être le tournant du championnat.

Sport 3 min.

Joubert: «Niederkorn n'était pas dans les têtes de Turpel et Malget»

Jonathan, qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous entendez que vous êtes toujours le portier numéro 1 au pays?

Sincèrement, cela ne me fait rien du tout! Je ne suis pas là pour savoir qui est le meilleur. A chaque match, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, après c'est aux autres de juger, pas à moi.



La victoire face à Rosport (4-0) vous a-t-elle remise sur les bons rails après le revers enregistré à la Frontière face à la Jeunesse (1-3)?

Nous étions de toute façon dans l'obligation de réagir et de gagner. Cela a été chose faite, et nous avons aussi eu la chance que Niederkorn enregistre un match nul contre Strassen (1-1). Nous abordons le choc avec le même nombre de points et nous allons voir comment va se passer le match de samedi.



Au-delà du résultat face à Rosport, étiez-vous satisfait du contenu de votre match?

Le principal était de gagner, de marquer aussi. Nous aurions peut-être pu mettre un ou deux buts de plus, car le goal-average pourrait être important... ça risque de l'être. Donc, quelques buts de plus auraient été les bienvenus.



Beaucoup d'observateurs ont été surpris de votre défaite à la Frontière. Avec le recul, comment l'expliquez-vous?

C'est toujours la même chose: on manque de réalisme devant le but. Dans un premier temps, on a les occasions mais on ne les met pas. Ensuite, ils viennent deux fois en première mi-temps et marquent deux fois. C'est comme ça, il y a des matches qui ne se passent pas forcément bien. Nous savions que nous aurions à faire à une équipe assez regroupée qui allait jouer les contres, et ce fut le cas. Et on s'est fait surprendre. Je le répète, le plus important était de réagir contre Rosport.



Avez-vous vu la prestation de vos partenaires Dave Turpel et Kevin Malget qui sont sortis à la pause contre l'Autriche et pensez-vous que le match contre Niederkorn était déjà dans leur tête?

Non, ça n'a rien à voir... Je n'ai pas vu cette rencontre, mais chaque joueur est assez grand pour savoir que quand il y a un match avec la sélection, il faut laisser le prochain match de club de côté. Quand tu es mal dans un match, rien ne va. C'est ce qui a dû arriver. Je suis persuadé que Niederkorn n'était pas dans les têtes de Turpel et Malget.

Ils ont failli sortir avant même la mi-temps. C'est une punition. Les pensez-vous capables de se remettre en selle d'ici à samedi?

Il vaut mieux pour eux... et pour nous aussi, car ils seront titulaires. Ils vont devoir faire la part des choses et passer à autre chose.



Etes-vous surpris du parcours de Niederkorn cette saison?

Non, pas vraiment surpris car ils ont de très bons joueurs. Ils sont restés sur le chemin qu'ils avaient tracé en Coupe d'Europe. Ils ont gagné les matches qu'il fallait remporter, et les «petits» matches à l'issue desquels on peut lâcher des points ils les ont bien négociés. C'est donc tout à fait logiquement qu'on les retrouve en haut du classement.



Comment voyez-vous ce duel de samedi?

Ce sera un match difficile, serré, comme le match-aller (3-2 à Dudelange), comme le match de Coupe de Luxembourg (3-3 et 5-4 aux t.a.b. pour le Progrès). J'espère juste que nous allons mener au score, c'est la situation la plus confortable. Si Karapetian est privé de ballons, ce sera une bonne chose, mais le danger ne vient pas que de lui. Le danger peut aussi venir de lui, de Manu Françoise, des frères Thill, un peu de partout.

S'il y a un vainqueur, peut-on penser que le titre sera joué?

Non, en tout cas, pas si nous nous le gagnons. Dudelange a encore de grosses échéances, avec des déplacements au Fola, à Differdange. Sur le papier, nous avons un programme clairement plus difficile que celui du Progrès.