Le champion britannique a pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz samedi à Diriya et récupéré ses titres mondiaux IBF, WBA et WBO des lourds en s'imposant aux points.

Joshua récupère ses ceintures mondiales

(DH avec AFP) - En misant sur une stratégie prudente et tout en mouvement, Anthony Joshua a pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz samedi à Diriya.

L'Américain d'origine mexicaine, qui avait été pesé à 130 kg - soit 23 de plus que son adversaire -, a toujours cherché le coup à la sortie de corps à corps que Joshua a toujours refusé.

Le Britannique a ainsi retrouvé récupéré ses ceintures mondiales IBF, WBA et WBO des lourds en s'imposant aux points.

Joshua (30 ans, 23 victoires, 1 défaite, 21 KO) avait perdu ses ceintures à la surprise générale le 1er juin au Madison Square Garden de New York face à Ruiz en étant mis KO au septième round, subissant la première défaite de sa carrière. Il a promis une belle à son adversaire, mais la WBA et la WBC devraient lui imposer d'autres challengers.

Diplomatie sportive

L'organisation de ce combat en Arabie saoudite entrait dans le cadre de la diplomatie sportive engagée par le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane. Une arène de 15.000 places a été spécialement construite pour l'occasion dans la banlieue de Riyad et pour s'assurer de la venue des deux boxeurs, plus de 100 millions de dollars auraient été posés sur la table: 60 pour Joshua, 40 pour le promoteur Matchroom Boxing et 9 pour Ruiz.

Amnesty International a toutefois vertement critiqué le choix de l'Arabie saoudite, dénonçant la guerre menée depuis 2015 par Riyad à la tête d'une coalition au Yémen, l'assassinat en octobre 2018 en Turquie du journaliste Jamal Khashoggi et de manière générale la répression de la dissidence

Outre la boxe, l'Arabie saoudite vient d'accueillir le E-Prix de formule électrique et organisera prochainement une exhibition de tennis (12-14 décembre), le rallye Dakar 2020 (5 au 17 janvier) ainsi que la Supercoupe d'Espagne de football pour les trois prochaines saisons.