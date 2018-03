Quatrième de la phase classique du championnat, l'US Esch aura le privilège d’affronter lors des play-offs le Racing FC Union Luxembourg, invaincu depuis le début de saison. Cette rencontre se jouera au meilleur des trois manches. L’entraîneur des gardiens eschois José Teodosio s'attend à un duel serré.

José Teodosio (US Esch): «Apporter quelques corrections à nos schémas défensifs»

Par Stéphane Guillaume

José Teodosio, vous venez d'affronter le Racing lors du dernier match de la phase classique. Quels enseignements avez-vous tirés de cette défaite?

Le Racing est une équipe qui parvient à allier une solidité défensive à une efficacité offensive impressionnante. Leurs statistiques le démontrent bien. Cette équipe possède une panoplie de schémas pour les phases arrêtées et des actions de jeu qui lui permettent d’apporter facilement le danger sur les buts de l’adversaire. Nous avons profité de cette semaine, pour revoir et apporter quelques corrections à certains de nos schémas défensifs.



La saison eschoise n’a pas été de tout repos avec un parcours en dents-de-scie où vous avez alterné victoires et défaites. Comment expliquez-vous cette inconsistance durant la phase classique?

Avec Frederico Silva, notre coach principal, on s’y attendait. C’est ce que j’appelle des douleurs de croissance. Notre staff technique a débuté cette saison avec de nouvelles idées et de nouveaux concepts et principes de jeu. Les joueurs ont forcément besoin d’un certain temps pour assimiler toutes ces nouvelles informations. Au final, cela commence à payer avec un deuxième tour durant lequel on n'a été battu que par les deux gros candidats au titre (Racing et FCD03).

Comment prépare-t-on les gardiens pour un match qui va vous voir défier la meilleure attaque de Ligue 1? Travaillez-vous en fonction des joueurs adverses?

On n’a pas réellement fait de travail spécifique. Tout comme le reste de l’équipe, nos gardiens travaillent dur depuis le mois d’août dernier. Le résultat de ce travail est qu’ils sont en ce moment prêts pour les grands matchs des play-offs. De plus, je considère qu’en futsal on ne peut dissocier le gardien de tout le processus défensif de l’équipe. Ces processus ont été assimilés par nos deux gardiens lors des entraînements et matchs tout au long de la saison.

Vous êtes gardien de but et vous avez défendu les buts eschois à maintes reprises par le passé. Est-ce que l'adrénaline du terrain ne vous manque pas?

Enormément même. Mais je vis les matchs tout aussi intensément depuis le banc, la plupart du temps je finis les matchs aphone. Je pense que mon cycle en tant que joueur à l’US Esch est à présent terminé et la relève est entre de bonnes mains. On a la chance de compter parmi nos rangs deux des meilleurs gardiens du championnat. Fabio Alexandre est au sommet de ses capacités, il nous apporte toute son expérience et sa maturité. Quant à João Bastos, il compense facilement son âge avec tout son talent.



Le groupe eschois est au devant d'un sacré challenge: affronter le Racing en demi-finale des play-offs. Photo: Stéphane Guillaume

Le programme des play-offs

Les rencontres se joueront au meilleur des trois manches

Dimanche

19h Racing FC Union Luxembourg - Futsal US Esch

20h45 (Fousbann) FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal

Dimanche match de barrage Ligue 1-Ligue 2



20h FC Nordstad - 58 Latdevils Garnich