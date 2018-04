A la barre du FC Differdange 03 depuis décembre 2017, Jorge "Xana" Branco vise un nouveau titre national. Dans cette seconde manche des demi-finales des play-offs, le FCD03 n'a pas le choix. Il doit s'imposer ce jeudi pour arracher la belle.

Sport 2 min.

Jorge Branco: «Jouer avec plus de détermination»

Concentration et collectif sont les leitmotivs de l'entraîneur differdangeois.

Par Stéphane Guillaume



Jorge "Xana" Branco est à la barre du FC Differdange 03 depuis le mois de décembre 2017 et sa mission est de conquérir un nouveau titre de champion du Luxembourg. Dans cette seconde manche des demi-finales des play-offs, le FCD03 n'a pas le choix. Après avoir perdu la première, il faudra absolument s'imposer ce jeudi soir en terre clervalloise pour forcer la troisième manche décisive.

Jorge "Xana" Branco, vous n'avez pas débuté idéalement ces demi-finales avec une défaite face à l'Amicale Clervaux lors de la première manche. Quels enseignements avez-vous tiré de cette défaite?

Malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu. Chaque entraînement ou match est une occasion d'apprendre et d'évoluer. On a appris lors de ce match et de la pire façon que si on veut gagner, on doit rester constamment concentré et ne pas perdre la tête ou notre sang-froid.

Vous avez encaissé dix buts (8-10). Qu'est-ce qui n’a pas fonctionné dans cette première manche?

On n'était pas présent défensivement. On était trop mous et il nous manquait de la détermination. On n'a gagné aucun duel en un contre un. Une attitude pareille contre une équipe du niveau de Clervaux s'avère fatale lors d'un match si décisif.

Qu'allez-vous apporter comme modification?



On ne va pas changer grand-chose. Certes, on fera peut-être un voire deux ajustements mais le gros du travail de préparation pour affronter Clervaux a été fait. On va continuer sur la même voie, mais jouer avec plus de détermination que lors de la première manche.

Un éclair dans la grisaille: les huit buts inscrits dont trois par Tiago Costa. Depuis son arrivée, il a inscrit treize buts. Sera-t-il un des joueurs clés de cette seconde manche?

Tiago Costa est un bon élément et contribue beaucoup à la réussite de l’équipe. Mais je ne suis pas d'avis que c'est un joueur ou deux qui feront la différence lors de la deuxième manche. Si on veut sortir victorieux, on doit travailler et jouer en équipe. Tout le monde est décisif et le collectif passe avant tout.

Tiago Costa, le joueur-clef de la demi-finale? Photo: Stéphane Guillaume

Le programme des play-offs, 2e manche



Jeudi



20h30: Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03

Dimanche



20h: Futsal US Esch - Racing



Le programme du match de barrage Ligue 1 vs Ligue 2, 2e manche



Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - FC Nordstad