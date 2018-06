Le Progrès Niederkorn a recruté un sixième joueur en vue de la saison prochaine en la personne de Jordan Gobron. Une dernière recrue sera dévoilée la semaine prochaine.

Sport 2 min.

Jordan Gobron (Quevilly) arrive au Progrès

Un arrière gauche offensif pour les Jaune et Noir

(DH). - Le Progrès Niederkorn a recruté un sixième joueur en vue de la saison prochaine en la personne de Jordan Gobron. Une dernière recrue sera dévoilée ce mardi 26 juin et le mercato niederkornois sera terminé.



Le Français de 26 ans (1,76m, 73 kg) évolue au poste de latéral gauche. Il arrive de l'US Quevilly, club de Ligue 2, avec qui il a disputé 29 matches lors de la saison dernière (2 buts marqués, 4 passes décisives).



L'ancien joueur de Rouen était en fin de contrat avec Quevilly et a signé un contrat de trois ans. «C'est un arrière gauche qui aime se porter vers l'avant et qui va nous apporter beaucoup par sa science de la contre-attaque», a indiqué Thomas Gilgemann, le directeur général du club, lors de la présentation du joueur.



«Je ne connaissais pas grand-chose au championnat luxembourgeois avant qu'on prenne contact. Depuis, je m'y suis intéressé. Le Progrès a fait un beau petit parcours en Europa League la saison dernière et c'est aussi une source de motivation avec l'ambition de faire encore mieux, d'aller le plus loin possible», a ajouté celui qui portera le numéro 20 par le jeu des dates d'anniversaire dans sa famille.



«On a déjà fait signer six Luxembourgeois première licence (avec Kevin Kerger arrivé au mercato hivernal). De ce fait, nous n'aurons dans notre effectif que huit joueurs considérés comme «étrangers» sur 26, dont Mario Mutsch qui est considéré comme tel. Nous sommes donc en ligne avec le projet annoncé il y a quatre ans», a indiqué l'ancien capitaine de l'équipe.

Yannick Bastos (Differdange), Tim Hall (Lierse), Farid Ikene (Differdange), Marvin Martins (Jeunesse), Igor Teles (Racing) ont rejoint les Jaune et Noir alors que Valerio Barbaro (prêt à Strassen), Ricky Borges (prêt àKäerjéng), Alessandro Fiorani (Jeunesse), Alexis Lafon (Strassen), Muamer Mahmutovic (Sandweiler), Théo Sully (Strassen), Valentin Poinsignon (Amnéville) et Maximilian Watzka sont partis.

Le Progrès va poursuivre sa préparation en vue de l'échéance européenne, avec notamment un match contre le Racing mercredi.

Si les conditions du déplacement en Azerbaïdjan, pour y rencontrer Qabala, le 12 juillet, sont quasiment bouclées, le voyage se fera sans Aleksandre Karapetian en raison du conflit qui oppose le pays hôte à l'Arménie au sujet du Haut-Karabagh.