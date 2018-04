L’Amicale Clervaux devra faire face à un défi de taille, dimanche (18h), à l'occasion de la deuxième manche de la finale des play-offs. Pour garder l'espoir de décrocher le titre, il lui faudra infliger au Racing FC Union Luxembourg sa... première défaite de la saison, et ainsi décrocher une ultime manche. Sans quoi, le Racing sera champion.

Jonathan Lemos (Amicale Clervaux): «On n'est plus une surprise»

Entretien avec Jonathan Lemos, le directeur sportif de l'Amicale Clervaux.



Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Jonathan, qu'avez-vous retenu de la première manche de la finale, où Clervaux s'est incliné 9-6 face au Racing?



C’était un match très bien disputé, avec un excellent niveau de futsal des deux côtés. Les petites erreurs ont coûté très cher, et c’est l’équipe qui en a commis le moins qui a gagné ce premier match. Le joueur qui m’a le plus impressionné est Carlos Soares, toujours à fond dans le match autant défensivement que sur le plan offensif. C’est un joueur qui arrive à déséquilibrer une équipe à lui seul.

Les deux flèches offensives de l'Amicale, Ernad Mašić et Norberto "Guri" Fereira, ont inscrit les six buts de Clervaux à eux deux. Et ce dimanche, vous récupérez Joao Soares. Un trio magique qui pourrait faire des étincelles sur le parquet...

C’est un trio dangereux pour n’importe quelle défense, et ils l’ont déjà prouvé. Mais je crois qu’à leurs yeux, ce n’est pas le plus important. Ils sont surtout motivés de voir l'équipe à nouveau au grand complet. Dimanche, nous pourrons aussi compter sur Rafael Pinto, qui sera de retour, tout en espérant qu’Igor Lima Amaro sera de nouveau au top de sa forme. A mon avis, si ce trio fonctionne aussi bien, c’est grâce au soutien de tous les coéquipiers.

Lors de cette deuxième manche qui se disputera sur le parquet de Clervaux, comment l'Amicale va-t-elle s'y prendre pour égaliser à une victoire partout?



Sincèrement, je crois en notre victoire à domicile. Cela sera un match difficile, face à un adversaire qui a signé un parcours sans faute jusqu’à aujourd’hui. Mais je crois qu’on dispose des armes pour pouvoir y mettre un terme. Ils ont gagné la première bataille, mais la guerre n’est pas perdue. On ne lâchera rien et on ne baissera sûrement pas les bras.

C'est une équipe de l'Amicale Clervaux au grand complet qui investira le parquet dimanche à 18 heures Photo: Stéphane Guillaume

En tant que directeur sportif, êtes-vous êtes satisfait de la saison 2017-2018 de l'Amicale Clervaux?

Même si, malheureusement, je ne suis pas très présent cette année, j’ai pu voir le tout d’un autre œil. Je suis extrêmement fier de mes joueurs, certes avec des hauts et des bas. Je trouve qu’on n’est plus une surprise dans ce championnat, en accumulant trois années d’affilée de présence dans le play-off titre, d'abord seulement en demi-finale, puis deux ans de suite en finale. Pour le point négatif, je stigmatiserai surtout les blessures, qui surviennent toujours au mauvais moment; mais, bon, on arrive à surmonter cela.

Deuxième manche de la finale du play-off titre



Dimanche à 18 heures: Amicale Clervaux - Racing FC Union Luxembourg



Déjà joué:

1re manche: Racing FC Union Luxembourg - Amicale Clervaux 9-6