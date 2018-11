Jonathan Joubert (39 ans) avait prévu de reprendre la compétition ce week-end, soit trois mois après sa fracture du tibia contre Cluj, mais le gardien dudelangeois doit encore prendre son mal en patience.

Jonathan Joubert: «Je ne prendrai aucun risque»

Didier HIEGEL Jonathan Joubert (39 ans) avait prévu de reprendre la compétition ce week-end, soit trois mois après sa fracture du tibia contre Cluj, mais le gardien dudelangeois doit encore prendre son mal en patience.

Jonathan, après votre grave blessure au tibia, vous vous étiez fixé l'objectif de rejouer à Rosport à l'occasion de la 12e journée de championnat. Etes-vous dans les délais?

La recalcification de l'os a bien avancé mais il manque encore une toute petite partie. Je repousse donc l'échéance et verrai en fonction des radios que je passe régulièrement. C'est une question de semaines, je n'effectuerai donc pas mon retour avec Dudelange sur le terrain de Rosport, la question est de savoir si je pourrai jouer encore un match ou deux cette année. Ce sera sans doute difficile car il ne faut pas qu'il y ait des vibrations et c'est ce qui arrive lorsque l'on frappe dans le ballon. Lorsque que je suis sur le tapis du kiné (un tapis de course doté d'un caisson d'air anti-gravité confectionné pour la rééducation), je suis à 90% donc proche du but, mais je n'ai toujours pas repris avec le groupe. Le match contre le Fola pourrait être mon objectif (en Coupe de Luxembourg le 9 décembre), mais je ne prendrai aucun risque. Je vois le bout du tunnel, je n'ai pas envie de tout gâcher.



Qu'avez-vous entrepris au cours de votre rééducation?

D'abord, récupérer la musculature du quadriceps et de l'ischio, le mollet aussi. C'était le programme du début, ensuite on a travaillé (avec Ben Moes) en trois parties: la jambe et le haut du corps, par après les appuis et les sauts et ensuite la course.



On imagine facilement votre frustration de suivre les rencontres de votre club depuis la tribune...

Effectivement, j'ai suivi tous les matches de championnat depuis la tribune, il n'y a que les rencontres de Coupe d'Europe que je n'ai pas vues. Au début, c'est toujours difficile d'accepter mais on est obligé de s'y faire. Je suis uniquement concentré sur mon travail qui est de revenir, il n'y a que ça qui m'intéresse pour le moment.



Comment avez-vous apprécié les performances des autres gardiens dudelangeois?

C'est toujours difficile de s'exprimer dans ma situation. Joé (Frising) a élevé son niveau de jeu pour ensuite redescendre un peu, mais cela reste toutefois un bon niveau. Il y a eu ensuite quelques erreurs sans que je sache le comment du pourquoi. Quant à l'autre gardien (Landry Bonnefoi), il a fait ce qu'il avait à faire en Ligue Europa.

Avez-vous été surpris par la tournure du championnat et les six points de retard que le F91 accuse sur la Jeunesse avant la journée de dimanche?

C'est dommage, mais c'est une chose qui peut arriver. En plus, du côté de la Jeunesse, il y en a beaucoup de chez nous. Mais ce sont surtout les points perdus en début de saison, contre Mondorf ou Differdange à domicile, qui nous manquent actuellement. La Jeunesse a encore deux matches difficile à venir, contre Differdange et à Niederkorn. En ce qui nous concerne, gagnons less deux derniers matches qui nous reste en championnat et nous verrons ensuite l'écart qu'il y a entre eux et nous à la trêve. N'oublions pas non plus d'autres équipes qui sont dans le coup, comme le Racing, Differdange, le Fola et Niederkorn. Le championnat est serré et c'est bien comme ça. L'année prochaine, il n'y aura plus de Coupe d'Europe et ce serait bien qu'on reproduise la même deuxième partie de saison que nous avons réalisée l'année dernière.