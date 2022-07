Il l'a fait. Jonas Vingegaard est le vainqueur du classement général du Tour de France. Mais qui est ce Danois ?

Tour de France

Jonas Vingegaard, Danois triomphant

Samedi, à 17h50, Jonas Vingegaard a franchi la ligne d'arrivée du contre-la-montre individuel de Rocamadour de manière plutôt tranquille. Sur les derniers hectomètres, le coureur de 25 ans s'est laissé aller. Il voulait profiter du moment. Il avait réussi et allait gagner le Tour de France. Vingegaard a secoué la tête. Des larmes ont coulé sur ses joues lorsque son coéquipier Wout van Aert l'a félicité. Le Belge a reçu la victoire d'étape quasiment comme un cadeau, car Vingegaard aurait pu le rattraper, mais il s'est contenté de la deuxième place.

Au moment de son plus grand succès, il n'y avait qu'un seul moyen pour lui de se retrouver dans les bras de sa famille. Il a serré dans ses bras sa petite amie Trine, qui pleurait de bonheur, et a embrassé sa petite fille Frida, vêtue d'un maillot jaune comme son père. La fille de Vingegaard a pu monter sur le podium un peu plus tard. Elle s'accrochait timidement au lion en peluche du leader du classement général, tandis que son père regardait le public et le saluait : épuisé, soulagé et heureux.

Nervosité et doutes

«Cela signifie tout pour qu'elles soient ici à mes côtés», a déclaré Vingegaard dans la foulée : «J'ai toujours pensé que j'avais une chance de gagner le Tour de France. Mais le faire vraiment, c'est incroyable».

Jonas Vingegaard avec sa fille Frida, âgée d'un peu plus de deux ans. Photo: AFP

Son amie Trine, de onze ans son aînée, a joué un rôle non négligeable dans ce succès. C'est elle qui a insufflé de la confiance au timide Jonas, lui a appris à croire en ses forces et à se débarrasser de la grande nervosité qui pouvait le paralyser avant les courses importantes. Les doutes ne devaient plus le ronger. Au lieu de cela, il devait en parler.

Nous sommes totalement propres. Chacun d'entre nous. Je peux parler au nom de toute l'équipe. Aucun d'entre nous ne consomme de produits interdits. Jonas Vingegaard

Le travail sur le plan mental a porté ses fruits. Vingegaard n'a pas non plus paru nerveux lors de la grande conférence de presse des vainqueurs. Le nouveau vainqueur du Tour a également su éviter la question obligatoire sur le dopage. Il s'y était attendu à l'heure du triomphe. Et il était parfaitement préparé. Une journaliste lui a demandé si l'on pouvait faire confiance à ses performances sur le Tour de France.

«Nous sommes totalement propres. Chacun d'entre nous. Je peux parler au nom de toute l'équipe. Aucun d'entre nous ne prend quelque chose d'interdit», a déclaré le vainqueur incontesté du 109e Tour de France. Il a expliqué en même temps ce que son équipe Jumbo-Visma faisait de mieux que les autres. «Nous sommes si bons grâce à notre préparation. Nous avons développé les camps d'entraînement en altitude. Nous regardons le matériel, l'alimentation, l'entraînement. L'équipe fait partie des meilleures sur ces points. C'est pourquoi il faut nous croire».

Une équipe Jumbo-Visma très forte : Tiesj Benoot, Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss et Christophe Laporte (de g. à dr.) Photo: AFP

La question de la légitimité des performances est ancrée dans l'histoire du cyclisme. Tous les vainqueurs du Tour au cours de ce siècle ont été confrontés à cette question, répondant tantôt de manière détaillée, tantôt avec quelques mots. Ou agacés, comme le coéquipier de Vingegaard, van Aert. «C'est une question de merde. Elle revient à chaque fois que quelqu'un gagne le Tour. Parce que nous sommes si bons, nous devons nous justifier ? Je ne comprends pas», a déclaré le Belge, triple vainqueur d'étape et vainqueur du maillot vert.

Sur les pavés, la chaîne de mon vélo m'a posé problème. J'ai paniqué et j'ai changé plusieurs fois de vélo. Le moment était super stressant. Jonas Vingegaard

Vingegaard comprend peut-être mieux la question, ne serait-ce qu'en raison du contexte historique. Le jeune homme de 25 ans n'était pas encore né lorsque Bjarne Riis est devenu le premier Danois à remporter le Tour en 1996. En 2007, Riis a finalement brisé le cœur de ses compatriotes en avouant son dopage avec une indifférence presque insolente. Il y avait aussi Michael Rasmussen. Qui - c'était également en 2007 - a été mis hors course alors qu'il était leader du classement général du Tour.

Pourtant, les Danois sont restés fidèles au cyclisme. Et c'est ainsi qu'un petit pays continue à produire de grands talents comme Vingegaard. Le coureur poids plume du Jutland (région du Danemark) a emprunté une voie plutôt inhabituelle.

Un développement tardif

Rien ne laissait présager l'évolution de ce spécialiste du circuit de 60 kilos, originaire d'un village de pêcheurs de seulement 370 habitants. Enfant, il jouait au handball et au football et était un fervent supporter de Liverpool. Il ne s'est tourné vers le cyclisme qu'après avoir vu le Tour du Danemark se dérouler près de chez ses parents. Lorsque Tadej Pogacar a remporté son premier Tour à l'âge de 21 ans, Vingegaard était encore le matin dans une usine de poisson sur la côte ouest et n'enfourchait son vélo que l'après-midi.

Tadej Pogacar a mis Jonas Vingegaard à rude épreuve. Photo: AFP

Pogacar avait déjà stupéfait tout le monde dans les courses de jeunes, Vingegaard pédalait encore sous le radar. Ce n'est que lorsque l'équipe amateur danoise ColoQuick de Vingegaard a attiré l'attention de Jumbo-Visma sur lui en 2018 que sa carrière a pris son envol. Le potentiel était énorme, mais le diamant devait encore être taillé.

Un épisode de 2019 est significatif : Vingegaard était en tête du Tour de Pologne après avoir remporté une étape à un jour de la fin. Puis il s'est effondré le jour final. Il n'avait pas dormi et tremblait de nervosité.

Des coachs mentaux ont dû intervenir - et son amie Trine. Tout s'est soudainement amélioré. En 2021, il a réussi à percer. Après un triomphe lors de la Settimana Coppi e Bartali, il a pu participer au Tour du Pays basque en tant que co-leader derrière Primoz Roglic - et a terminé deuxième. Roglic a gagné. La récompense : une place dans l'équipe du Tour. Roglic a chuté et a été éliminé. Vingegaard s'est glissé dans le rôle du capitaine, a terminé deuxième à Paris et a fait forte impression, notamment avec sa performance sur le mont Ventoux.

Juste un petit moment de panique

Les choses se sont passées de la même manière cette année : au début, Vingegaard a agi en tant que double leader avec Roglic, mais le Slovène a chuté lors de la cinquième étape et s'est retrouvé dans le rôle de l'assistant. Vingegaard est devenu le leader et a mis Pogacar - les deux couraient dans une dimension à part - en échec avec deux grandes attaques. Il s'est d'abord emparé du maillot jaune au col du Granon dans les Alpes lors de la onzième étape, puis il a assuré son triomphe à Hautacam dans les Pyrénées.

Je me réjouis beaucoup de cette semaine. Ce sera certainement très stressant, mais aussi très excitant. Jonas Vingegaard

En fait, Vingegaard n'a eu qu'un seul moment délicat à surmonter lors du 109ème Tour de France. «Sur les pavés, la chaîne de mon vélo m'a posé problème. J'ai paniqué et j'ai changé plusieurs fois de vélo. Le moment était super stressant. C'est la seule fois au cours des trois dernières semaines que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Tout le reste a vraiment bien fonctionné», raconte le vainqueur du classement général, qui a failli s'écraser contre une paroi rocheuse dans une descente à deux kilomètres de l'arrivée samedi.

Jonas Vingegaard peut profiter un peu de la dernière étape. Photo: AFP

Une réception sera organisée mercredi pour Vingegaard sur la place de l'hôtel de ville de Copenhague. «Je me réjouis beaucoup de cette semaine. Ce sera certainement très stressant, mais aussi très excitant», dit-il. Il ne tient qu'à lui de donner de la crédibilité à ses paroles concernant le dopage dans les années à venir.

En effet, la question du vainqueur propre du Tour lui sera toujours posée. Elle est légitime, encore plus lorsque son équipe Jumbo-Visma domine autant que lors de la 109e édition du Tour. Six victoires d'étape, trois maillots spéciaux et la victoire finale sont impressionnants - et un peu effrayants.

