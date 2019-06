John Komen a remporté pour la troisième fois de sa carrière l'ING Night Marathon.

John Komen s'offre un troisième succès à Luxembourg

(SH/ER) - Après avoir terminé deuxième de l'ING Night Marathon ces deux dernières années, John Komen a finalement renoué avec la victoire samedi soir et a fêté son troisième succès au Luxembourg après 2015 et 2016. Le Kényan n'a pas laissé plané de doute sur sa suprématie et s'est détaché dès le 22e kilomètre, laissant sur place ses poursuivants.



Sous une chaleur étouffante, Komen n'a cependant pas réussi à améliorer le record de l'épreuve qui est de 2h12'57", il a signé un chrono de 2h16'05". Le podium de cette édition 2019 est cent pour cent kényan avec les 2e et 3e places de Joseph Munywoki et Philip Kiplagat. Chez les dames, on a eu aussi droit à un triplé kényan avec Betty Chepkwony qui a devancé ses compatriotes Renby Cherono et Sarah Lagat.

Côté luxembourgeois, la première place est revenue au champion en titre Philippe Gillen alors que chez les dames, c'est Karin Schank qui est arraivée en première position en 3h05'21". «Je voulais courir en-dessous de trois heures, mais à mi-parcours je me suis rendu compte que ça n‘allait pas être possible.»

Sur le semi-marathon c'est le Belge Justin Mahieu qui s'est imposé devant Christophe Kass et Yannick Lieners. «J‘ai essayé de partir avec les premiers marathoniens. Avec la chaleur je ne pensais pas qu'ils allaient partir si rapidement», explique le vainqueur.



Côté luxembourgeois, c'est Lieners qui menait la course sur les premiers 15 kilomètres avant de se faire reprendre au centre-ville par Kass. «J'ai pris un risque en prenant un départ rapide et j‘ai perdu», commente Lieners, qui voulait la victoire après deux deuxième places ces dernières années. Kass se montrait quant à lui satisfait avec sa course. «Je n'osais pas suivre Yannick dès le début. Mais je suis plus que satisfait avec ce résultat.»

Chez les dames, Liz Nepper s'est imposée avec cinq minutes d'avance sur Jackie Mores, tandis que la Française Amélie Franc termine troisième. «J'avais un peu peur a vu des températures élevées. Mais finalement j‘ai connu une bonne journée», explique Nepper.



