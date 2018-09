Johann Bourgadel (Junglinster): «Notre adversaire avait envie, pas nous»

Des trente-deux matches programmés à l'occasion de ce deuxième tour de coupe, on épinglera trois résultats surprenants: l'élimination de Junglinster, pensionnaire de PH, par l’Alliance Äischdall et les qualifications du CeBra et de Bourscheid.

Par Vincent Lommel

Le charme de la coupe est réel mais voir les «grands» tomber est une autre histoire. Amenés à jouer en déplacement, vingt-neuf des trente-deux favoris ont franchi le cap. Parfois en tremblant légèrement, très souvent en concrétisant facilement la ou les divisions d’écart les séparant de leur adversaire d’un jour. Les pensionnaires de BGL Ligue ont fait le job. La Jeunesse d’Esch de Marc Thomé a dû attendre les prolongations pour se défaire 3-0 de Berbourg (D1 série 2) tandis que Rumelange et Differdange 03 s’imposent par le plus petit écart au grand dam de Remich/Bous et Norden 02.

Des équipes de Promotion d’Honneur, une seule s’est prise les pieds dans le tapis. Junglinster, qui s’est cassé les dents à Äischdall, menait 3-2 - Tebboub, Touré et Laouira avaient trouvé la faille - à cinq minutes du coup de sifflet final. Pour rien (3-4). «L'objectif était de jouer le coup à fond même si le championnat est prioritaire. J’avais choisi d’aligner deux titulaires de mon onze», explique Johann Bourgadel déçu par l’élimination sans gloire.



«J’ai eu la réponse à mes questions.» Plusieurs remplaçants ont manqué l’opportunité de compliquer les plans de l’entraîneur. «L’Alliance mérite sa qualification! Nos adversaires avaient davantage envie. Je ne peux pas retirer un élément positif quand on encaisse quatre buts.» La Jeunesse doit une fière revanche à ses supporters. L’occasion sera belle de mettre les points sur les i face à Canach à l’occasion de la cinquième journée de PH qui aura lieu mercredi soir.

Le FC CeBra (D2 série 2) et le CS Bourscheid (D3 série 1) ne remporteront pas l’épreuve mais, n’empêche, ils auront la fierté de disputer les seizièmes de finale. Weiler-la-Tour (D1 série 2) et Grevels (D2 série 1) sont éliminés.



Christophe Bello est aux anges. Le CeBra a disposé de Weiler 3-0. Photo: Vincent Lescaut

Ils ont dit

Andrea Fiorani (entraîneur de Norden 02): « Les regrets sont légitimes. On encaisse le but du 2-1 à la 85e minute. Un Differdangeois décoche une frappe à ras de terre. Mon gardien veut prendre le cuir mais il lui passe entre les jambes. C’était un ballon prenable. Je suis déçu pour les garçons. Ils ont tout donné.»

Christophe Bello (entraîneur du CeBra): «Weiler-la-Tour est venu chez nous pensant qu’il avait déjà gagné. C’est une belle équipe, du très «lourd» pour la D1. J’avais demandé aux garçons de laisser le ballon à l’adversaire, de jouer en bloc pour l’empêcher de trouver les intervalles et la profondeur. Les consignes ont été respectées à la lettre. Notre victoire 3-0 est indiscutable. Le souhait est d’affronter un pensionnaire de BGL Ligue.»

Alen Omerovic (entraîneur de Bourscheid): «Gilles Schenck a inscrit les deux buts de la victoire face à Grevels. Malheureusement, je déplore la grave blessure au genou de Daniel Goncalves. Ribeiro Duarte, lui aussi, est sorti blessé.»



Les résultats

Joué vendredi: Mensdorf - Erpeldange 2-3

Joués samedi

Berbourg - Jeunesse 0-3 a.p

Steinfort - Rosport 0-1

Koerich/Simmern - Bissen 2-7

Biwer - Muhlenbach 0-4

Dimanche

CeBra - Weiler 3-0

Medernach - Wormeldange 2-4 a.p.

Schouweiler - Wiltz 0-6

Mondercange - US Esch 0-1

Schieren - Swift 3-6

Wincrange - Käerjéng 0-6

Bastendorf - Etzella 1-10

Useldange - Strassen 1-6

Lintgen - Hostert 0-4

Schifflange - Mamer 1-4

Colmar-Berg - Titus Pétange 0-4

Norden 02 - Differdange 1-2

Diekirch - Canach 2-4

Perlé - Sandweiler 1-4 a.p.

Itzig - Fola 1-3

Vianden - Mondorf 0-7

Bettembourg - Racing 0-7

CS Oberkorn - Mertert-Wasserbillig 1-5

Äischdall - Junglinster 4-3

Remich/Bous - Rumelange 0-1

Steinsel - Rodange 0-1

Echternach - RM Hamm Benfica 0-4

Moutfort - Bertrange 2-3

Sanem - Kayl/Tétange 1-3

Bourscheid - Grevels 2-0

Kehlen - F91 1-7

Feulen - Progrès 1-4