Le FC Metz entend décrocher le titre de champion de France de Ligue 2. Il lui faut donc écarter Valenciennes ce vendredi (20h) avant de préparer le tant attendu derby face à Nancy (10 mai).

Joël Muller: «Metz doit conserver tout son staff technique»

Joël Muller (67 ans), président délégué de la Ligue du Grand Est balaie l’actualité messine ainsi que les sujets d’actualité du football.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Joël, le FC Metz va retrouver la Ligue 1. Cela vous fait-il plaisir?

Joël Muller. - «C’est surtout à partir du moment où le FC Metz va s’y installer d’une manière durable que cela me fera plaisir. Une période comprise entre cinq et dix ans me paraît bien. Maintenant, c’est une vraie satisfaction qui se justifie par le choix judicieux de l’entraîneur, Frédéric Antonetti. Ensuite, la venue de garçons intelligents, sur le terrain et dans la vie de tous les jours: cette saison, j’ai eu l’impression qu’aucun de ces éléments ne «faisait la gueule». Toutes les lignes de l’équipe ont été bien composées, avec une solidité défensive certaine et une force mentale collective.

Vous évoquez la nécessité de pérenniser le club en Ligue 1. Que faut-il mettre en place pour tenter d’y arriver? Le Stade de Reims peut-il constituer un exemple pour les Messins?

Déjà, il faut conserver tout le staff technique. Ensuite, il faut absolument recruter des garçons qui aiment vivre en groupe et qui s’investissent au niveau du collectif. Le FC Metz n’a eu à déplorer aucun geste déplacé d’un de ses joueurs et cela rejaillit forcément sur l’esprit d’équipe. Vous me citez Reims, qui est effectivement un bel exemple de réussite, mais je peux également annoncer le Racing Club de Strasbourg qui livre une très belle saison.

Des propos à connotation raciste fleurissent dans certaines enceintes européennes. Comment les ressentez-vous?

J’éprouve de la honte, surtout quand cela se passe en France. On retrouve également un phénomène d’irrespect à travers des propos que l’on peut entendre dans la rue ou lire sur les réseaux sociaux, un endroit où ça part vite et tous les jours. Il faut essayer de le faire diminuer, car malheureusement, je crois que nous n’arriverons pas à l’éradiquer. Cela touche la religion ou la couleur de peau, et les personnes qui prononcent ou écrivent ces mots n’ont pas conscience de la portée qu’ils peuvent avoir.

Pour Joël Muller (à g.), le FC Metz doit absolument recruter des garçons qui aiment vivre en groupe et qui s’investissent au niveau du collectif. Photo: Hervé Kuc

Vous appartenez à la Ligue du Grand Est. Les problèmes de comportement sont-ils également présents dans le monde du football amateur?

Il y a 30 ans, certains mots de la vie courante n’existaient pas. Là, les jeunes ont tendance à les banaliser. J’ai assisté à un stage pour les arbitres du Grand Est, et je me suis permis de leur dire ceci: si au cours d’un match les joueurs adoptent des comportements déplacés et prononcent des paroles inadaptées, n’hésitez pas à arrêter la partie. Il faut vraiment marquer le coup.

J’ai toujours milité pour la vidéo assistance, mais je suis un peu plus mesuré aujourd’hui.

Que pensez-vous de la vidéo assistance?

J’ai toujours milité pour, mais je suis un peu plus mesuré aujourd’hui. Ce qui me chagrine est lié à son mode d’utilisation: pour une action similaire, certains arbitres y ont recours et d’autres non. D’autre part, ceux qui sont devant leur écran de contrôle ne prennent pas assez leurs responsabilités. Les mains en pleine surface de réparation ne sont pas jugées de la même manière et c’est dérangeant. Ce n’est donc pas encore l’idéal, mais je ne dis surtout pas que nous devons revenir en arrière.

Grégory Proment est revenu au FC Metz et son retour est couronné d’une accession en National 3 pour l’équipe réserve. Possède-t-il les qualités pour être un très bon entraîneur?

Je ne l’ai pas eu longtemps comme joueur et il est très difficile de savoir si un jeune possède ou non les qualités pour endosser le costume d’entraîneur. Mais, Grégory a très souvent été capitaine dans sa carrière de joueur, il avait un regard global sur le groupe. Sa curiosité, ses demandes d’explications font qu’un joueur a plus la fibre qu’un autre pour endosser cette fonction. Grégory est attaché à de nombreuses valeurs et les dirigeants messins ne sont pas bêtes, alors ils l’ont fait revenir. Dans ce métier, il faut se nourrir d’expériences et se laisser le temps d’apprendre.

Vous êtes souvent présent à Saint-Symphorien. Quelles relations entretenez-vous avec Bernard Serin et Carlo Molinari?

J’ai une relation forte avec le club, mais elle s’effectue maintenant à distance. Chacun a fait son temps, mais j’apprécie beaucoup de pouvoir discuter avec Bernard Serin et Carlo Molinari et quand ils me demandent mon avis sur certains sujets du football, je le leur donne avec plaisir.»

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 75 points) reçoit Valenciennes (14e, 39 points) avec une pression en moins sur les épaules depuis l’officialisation de son retour en L1.



De retour aux affaires ce jeudi, Vincent Hognon a constaté que «l’esprit de compétition est toujours présent et qu’aucune euphorie particulière n’existe. Le groupe veut aller chercher le titre, même si Valenciennes va jouer «sa peau» et que le FC Metz se doit de préserver un degré d’exigence élevé» (conférence de presse FC Metz.com).



A l’aller, Metz avait été efficace et réaliste (2-0, buts de Diallo et Boulaya, 18e journée); cette fois, il lui faudra également être attentif face à une formation qui marque beaucoup (50 buts marqués), mais qui laisse aussi la porte de sa défense grande ouverte (57 buts encaissés).

Le prono de la rédaction

Les Messins vont attaquer, et comme Valenciennes est une équipe joueuse, les spectateurs et supporters présents à Saint-Symphorien devraient se régaler. Notre pronostic: 3 à 2 en faveur du FC Metz.