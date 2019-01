Troisième de Division 1, Série 2, le CS Grevenmacher, désormais sous la houlette d'Alvaro Cruz, a signé son premier transfert hivernal en la personne de l'attaquant belgo-congolais Joël Kudimbana (33 ans), en provenance du club belge de Longlier.

Joël Kudimbana, premier renfort du CS Grevenmacher

Jean-François COLIN

Auteur de huit buts lors de la première saison de Division 3 Amateurs belge (5e échelon) avec son équipe du RRC Longlier en grande difficulté au classement, Joël Kudimbana est un attaquant opportuniste. A l'instar de nombreux autres éléments, Kudimbana a préféré quitter le navire chancelant de Longlier lors du mercato hivernal pour revenir au Luxembourg, où il avait naguère porté les couleurs du Sporting Steinfort (2009-2012).

Depuis lors, le puissant attaquant belgo-congolais (1,90m) aujourd'hui âgé de 33 ans, et qui a signé un contrat jusqu'en fin de saison assorti d'une option d'un an supplémentaire, a successivement transité par la FCJL Arlonaise, Givry, l'Union Namur et donc Longlier, toujours en Belgique.

Kudimbana constitue le premier renfort hivernal du CSG, actuel troisième de Division 1, Série 2 avec 28 points, tout comme Weiler (28) derrière le leader Mondercange (33), en pleine lutte pour la remontée en Promotion d'Honneur. Le 9 décembre dernier, le club du Flohr avait annoncé la nomination d'Alvaro Cruz au poste d'entraîneur en remplacement de Luc Muller.