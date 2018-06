Joël Kitenge et l'US Rumelange, c'est terminé! A 30 ans, l'attaquant s'est fixé un nouveau cap: apporter son vécu à un club de division inférieure. L'ancien professionnel s'est lié avec le FC Blo-Wäiss Itzig en Division 2.

Joël Kitenge va rebondir à Itzig

Christophe NADIN Huitième club au pays.

L'attaquant ne veut plus polémiquer sur la saison qui vient de se terminer à Rumelange même si elle lui laisse un goût de trop peu. «Je ne veux plus me prendre la tête. Désormais, je veux rendre service à un club plus modeste. J'ai tout gagné au pays. Je n'ai plus rien à prouver.»

L'ancien international s'est engagé avec le club entraîné par Tino Marasco et qui a fini quatrième en Division 2, série 2 la saison dernière. Itzig sera le septième club au pays pour le puissant attaquant passé par Schifflange, le CSO, le F91, le Fola, Grevenmacher, Useldange et Rumelange.