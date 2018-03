Titulaire contre Norden 02 mercredi, Joël Kitengé l’était à nouveau à Ettelbruck. Remplacé par Borbiconi à 20 minutes de la fin, l’attaquant veut retrouver son meilleur niveau et aider son club à rallier la BGL Ligue.

Joël Kitengé (Rumelange): «Des propos racistes à mon égard»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Joël, vous avez connu de nombreux clubs: Schifflange, CS Oberkorn, Villefranche (FRA), Emmendingen (ALL), Lienden (PBS), Fola, Dudelange, Grevenmacher. Useldange en Division 2 était le dernier en date. Pourquoi avoir posé votre sac à Rumelange l’été 2017?

Je portais le maillot de Grevenmacher en 2015-2016. Malheureusement, j’ai connu une grave blessure - déchirure des ligaments de la cheville, fissure de la malléole et triple fracture du péroné - lors d’un match amical contre Norden 02. J’ai été opéré le 23 septembre 2015. Sans entrer dans les détails, le CSG m’a laissé tomber. Dégoûté, j’ai préféré arrêter le football. Après réflexion et pour voir où j’en étais, j’ai signé à Useldange (D2). L’aventure n’a pas duré longtemps! Les jeunes voulaient m’expliquer le football. Mon contrat a été rompu en décembre 2016. La possibilité s’est présentée d’aller à Rumelange. Le projet de monter en BGL Ligue est intéressant. J’ai paraphé un contrat d’un an.

Que retenir de vos premiers mois à l’USR?

Ce n’est pas facile. J’étais loin de mon niveau en arrivant au club. Lors du premier tour, j’ai été une fois titulaire, je suis entré en jeu à quelques reprises, mais j’ai aussi pris place dans la tribune. C’est comme ça. Depuis la reprise en février, et sur les cinq matches - trois victoires, deux défaites - , l’entraîneur Sven Loscheider m’a titularisé à deux reprises (Norden et Ettelbruck). Etre dans le onze de départ fait plaisir pour le compétiteur que je suis. Par contre, je manque de rythme et j’ai quelques kilos à perdre. J’estime être à 50% de mes capacités. Mon souhait, d’ici la fin mai, est d’emmagasiner des minutes de jeu. Mon grand objectif est d’être au top de ma forme pour l’été prochain.

Rêvez-vous de retrouver la BGL Ligue? Et avec Rumelange?

Malgré la défaite 0-1 à Etzella, on occupe toujours la première place. Nous aurions pu, peut-être, jouer de manière plus offensive pour décrocher la victoire. Je déplore l’attitude des joueurs ettelbruckois, de ses supporters… mais cela ne date pas d'hier: ils ont proféré des propos racistes à mon égard. L’arbitre n’a pas joué son rôle, n’a pas sorti de cartons. Il a fait le muet et l’aveugle. Je suis resté dans mon match mais, n’empêche, c’est «dur, dur». Au classement, Rumelange a son sort entre ses mains pour terminer parmi les deux premiers. Je verrais si je continue chez les Bleus. J’ai déjà des contacts. J'ai 30 ans et mon envie est de jouer encore cinq ans.