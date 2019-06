Après avoir sorti son cousin Pit en 1/32e de finale de la catégorie recurve dans l'épreuve de tir à l'arc aux 2es Jeux européens à Minsk, Joe Klein s'est fait éliminer au tour suivant, tout comme Jeff Henckels.

Joe Klein et Henckels éliminés en 16es de finale à Minsk

L'ordre établi vendredi à l'issue des qualifications avait programmé un incroyable duel entre les cousins Klein en 1/32e de finale de la catégorie recurve, disputée ce lundi à Minsk.

L'affrontement luxembourgo-luxembourgeois a tourné à l'avantage du plus jeune, Joe (19 ans), qui s'est imposé 6 à 2, au bout de quatre sets (28-25, 27-24, 25-27 et 25-21, pour un score total de 105-97).

Dans la foulée de sa superbe qualification, Joe Klein a disputé son 1/16e de finale face au redoutable Moldave Dan Olaru (22 ans). Aucune chance pour le jeune cadre Promotion du COSL, qui s'est incliné sur la marque de 0-6 en trois manches (26-29, 24-26, 24-28, pour un total de 74-83).



Troisième Luxembourgeois engagé en recurve à ces Jeux européens de Minsk, et aussi le plus expérimenté, Jeff Henckels (34 ans) était lui opposé au jeune Belge Jarno De Smedt (19 ans) en 1/32e de finale. La joute fut âprement disputée jusqu'au bout, et c'est le tireur du Guillaume Tell Strassen qui s'est imposé au bout du suspense.

Henckels l'a emporté 6 (8) -5 (8) (25-22, 23-30, 25-25, 26-26, 25-25, 1-0 au shoot off 1) après le shoot off 1. Une égalité quasi parfaite entre les deux garçons, et une qualification pour le Luxembourgeois, malgré le fait que le Belge ait réussi six fois le 10, contre zéro fois pour Henckels.

Les trois archers luxembourgeois engagés dans la catégorie recurve, Jeff Henckels, Pit Klein et Joe Klein ( de g. à dr.) sont désormais éliminés Photo: Yann Hellers

En 1/16e de finale, Henckels croisait le fer sur le temps de midi avec le Néerlandais Sjef Van den Berg (24 ans). Le trentenaire luxembourgeois a subi la loi du Batave, qui s'est imposé 6 à 2 en quatre sets (27-26, 25-30, 25-24 et 28, 27).



Rappelons par ailleurs que, toujours en tir à l'arc, Gilles Seywert tirera lui en quart de finale de la catégorie compound jeudi à Minsk. Il est le seul archer luxembourgeois toujours en lice en Biélorussie.