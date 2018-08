Joé Frising en a entendu des vertes et des pas mûres avant ce match contre Cluj (3-2), mais le gardien du F91 qui remplaçait Jonathan Joubert (blessé) a apporté sa réponse sur la pelouse avec une qualification et un quasi sans-faute.

Joé Frising: «Voici ma réponse!»

Propos recueillis par Christophe Nadin



Joé Frising (Gardien du F91): «Je me sentais bien avant cette rencontre. C'était pour moi comme un match normal même s'il y avait une certaine pression. Au coup de sifflet final, c'était quand même un grand soulagement. Beaucoup de monde croyait en moi, mais pas tous... J'ai laissé parler les gens et voici la réponse que j'ai apportée. Le terrain n'était pas en très bon état, je me suis retrouvé avec le pied gauche dans un trou, ma cheville a un peu tourné mais rien de grave. Pour la suite, ce n'est pas à moi d'en décider, mais j'ai rendu les choses plus difficiles. Ce que j'aimerais comme adversaires? Une équipe de Londres ce serait le top!»

Danel Sinani (auteur d'un doublé): «C'est quelque chose d'exceptionnel! C'était dingue de voir des joueurs pleurer après le match. Quand on voit ça, on se dit que c'est pour cela que nous travaillons. En tant que joueur technique, j'ai eu du mal à m'imposer en première mi-temps. Le coach a eu raison de me dire à la pause que j'allais avoir ma chance. J'espère tomber sur une équipe anglaise ou une espagnole car la Liga c'est vraiment le top.»

Romain Schumacher (président du F91): «Il faut que je réalise... La première mi-temps a été crispante, mais lorsque l'on a commencé à marquer c'était incroyable, je n'en croyais pas mes yeux et tout doucement je commençait à songer aux conséquences de cette qualification. Je n'en sais pas plus, il faut que je mette de l'ordre dans cette affaire-là. Mais c'est complètement fou! A 0-1 je restais prudent, ce n'est qu'à 0-3 que je me suis dit que ça pouvait aller. Ensuite, je me suis dit que ce serait dommage de gâcher cette victoire si notre adversaire était revenu au score. C'est important à plusieurs niveaux, d'une part pour les points UEFA, mais surtout pour les joueurs, cela aurait été trop dommage.»

Falvio Becca (grand argentier du club): «Je félicite toute l'équipe pour le superbe exploit que nous venons de réaliser. C'est le fruit d'un très gros travail et de gros investissements qui ont été consentis. La deuxième chose que je tiens à souligner, c'est que nous venons d'écrire une partie de l'histoire du football au Luxembourg. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cet exploit. Maintenant, ce qui serait très important pour nous c'est d'avoir un excellent tirage. En connaissant notre président, je sais qu'il aimerait énormément avoir, un club qui lui tient à cœur, l'AC Milan. Damon Damiani, qui m'a emmené à Dudelange, est aussi un très très grand fan de l'AC Milan. Loin de l'Europe, il m'a demandé le résultat depuis l'avions qu'il a pris et m'a dit: "Maintenant, c'est le Milan!"»

«A la mémoire de Bitzi Konter»

Tom Schnell (défenseur du F91): «Je voudrais dédier cette victoire à ma femme et à sa famille. Ma femme a perdu son grand-père Bitzi Konter. Cette qualification est du pur bonheur. Nous avons tenu le 0-0 jusqu'à la mi-temps, et ensuite nous sommes bien sortis et nous avons mis ce but comme nous ne nous l'avions dit. Je pense que pour tous les joueurs présents, c'est le plus gros truc qu'ils ont connu dans leur carrière. On va jouer le plus haut niveau mondial, c'est du pur bonheur. Maintenant, il nous faut de l'ambiance, jouer Fenerbahçe ce serait bien!»

Clément Couturier (milieu du F91): «C'est incroyable! Sur le terrain, on a souffert, on a plié mais nous n'avons pas baissé la garde. Notre deuxième mi-temps est incroyable, c'est grâce à un état d'esprit sensationnel. A partir du moment où on avait inscrit deux buts, il fallait qu'ils en marquent cinq... c'était compliqué pour eux. Malheureusement, après le 3-0 on prend deux buts par après, mais c'est anecdotique. Je rêve de l'OM, parce que je suis Français, mais il y a de grandes équipes. La frappe de Danel (Sinani), je la vois d'abord sur le poteau et elle rentre... Magnifique!»