Aurélien Joachim est revenu juste à temps avant les échéances internationales avec son club de Virton impérial en Coupe de Belgique. Le Sheriff Tiraspol de Gerson Rodrigues, titulaire, poursuit son cavalier seul en Moldavie.

Joachim de retour aux affaires, Virton attend une D1

En Belgique, Virton s'est qualifié pour le sixième tour de la Coupe de Belgique en s'imposant à Ypres face à Westhoek 4-0. Anthony Moris et Dwayn Holter ont joué toute la rencontre et le club gaumais a salué le retour de blessure d'Aurélien Joachim. L'attaquant international est entré à la pause et a donné la passe décisive sur le quatrième but. Lucas Prudhomme est resté sur le banc. Loris Tinelli est en convalescence.



Virton attend désormais avec impatience le tirage au sort mardi. Le club gaumais est certain de recevoir un club de Division 1 au tour suivant.



Ricardo Sa Pinto n'a pas retenu Chris Philipps pour le match de la sixième journée d'Ekstraklasa entre le Legia Varsovie et le Wisla Plock. Le club de la capitale a été humilié 1-4. Davantage de temps de jeu pour Gerson Rodrigues titulaire au coup d'envoi de la 18e journée de championnat de Division 1 moldave. Son club du Sheriff Tiraspol a distancé le Dinamo-Auto, lanterne rouge de la compétition, 2-0. L'international a joué 90 minutes.



En Allemagne, Bielefeld se déplacera au HSV ce lundi soir. Le club de Jeff Saibene a hérité du MSV Duisbourg au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne.



Eric Veiga ne faisait pas partie du groupe de l'Eintracht Brunswick battu 0-2 par le Fortuna Cologne en troisième Bundesliga.



En Ligue régionale sud-ouest, Mannheim a réalisé la bonne opération du jour en distançant Sarrebruck deux buts à rien à Völklingen. Le Waldhof compte cinq points d'avance sur son adversaire du jour au classement général et rejoint Hombourg. Maurice Deville a joué les 85 premières minutes.



Samedi, Elversberg avait pris un point à Mayence (0-0). Aldin Skenderovic est une nouvelle fois resté sur le banc de touche. Pirmasens, avec Florian Bohnert au coup d'envoi, s'est incliné 0-2 au FSV Francfort. L'international a disputé les 75 premières minutes. Au classement, Pirmasens est sixième avec dix points, Elversberg pointe au 16e rang avec cinq unités.

En Suisse, la deuxième équipe des Grasshopper l'a emporté deux buts à un au FC Langenthal pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Dirk Carlson a joué tout le match au poste de latéral gauche dans une défense à quatre et a écopé d'un carton jaune en fin de partie. Jan Ostrowski est resté sur le banc. Les Sauterelles signent leur premier succès de la saison et comptent cinq points après trois matches.