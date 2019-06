João Freitas à Etzella

La belle histoire continue pour l’US Esch (1er ex aequo) qui s’est offert une troisième victoire d’affilée. Mené 0-1 par Mamer, le promu est parvenu à renverser la vapeur en quatre minutes (59e - 63e). Avec une passe décisive et un but, Anthony Médri (27 ans), prêté par Mondorf, est déjà indispensable au promu eschois.