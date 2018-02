Deux titres pour le Canada, deux médailles d'argent pour la France et deux de bronze pour les Etats-Unis: malgré les apparences, la matinée de mardi a été tout sauf répétitive aux JO 2018 de Pyeongchang, avec le patinage artistique et le ski halfpipe.

Sport 2 min.

JO d'hiver: Canada, France et Etats-Unis, le podium du jour

Deux titres pour le Canada, deux médailles d'argent pour la France et deux de bronze pour les Etats-Unis: malgré les apparences, la matinée de mardi a été tout sauf répétitive aux JO 2018 de Pyeongchang, avec le patinage artistique et le ski halfpipe.

(AFP). - L'histoire était cousue de fil blanc pour les Français Papadakis et Cizeron, depuis le programme court de lundi, où un souci vestimentaire les a sans doute privés de précieux points.

Mais le succès des Canadiens Virtue et Moir - leurs partenaires d'entraînement - est tout sauf un scandale. En témoignent les scores totaux des deux duos (206,07 pts pour les Canadiens et 205,28 pour les Français), qui sont supérieurs à l'ancien record du monde (203,16, par Papadakis et Cizeron en janvier lors des championnats d'Europe).

Tassa Virtue et Scott Moir décrochent ainsi le deuxième titre olympique de leur carrière, après leur sacre à domicile à Vancouver en 2010.

Les Français ont pourtant tout tenté mardi, malgré sans doute une nuit difficile après l'épisode du sein dénudé de la veille. Gabriella Papadakis, en particulier, a affiché une force mentale hors normes pour établir, avec Guillaume Cizeron, un nouveau record du monde du programme libre (123,35).

Sharpe au-dessus dans le pipe



Mais Tessa Virtue et Scott Moir n'ont pas craqué sous la pression, avec également une prestation libre héroïque. Et les deux duos pouvaient ensuite se féliciter chaleureusement. Les Américains Maia et Alex Shibutani complètent le podium, en bronze (192,59 pts).

Le podium a également été exactement le même, en ce qui concerne les nationalités, en ski halfpipe, un univers bien moins strict que le patinage artistique. Et là encore, le succès de la Canadienne Cassie Sharpe n'a pas prêté à discussion.



Renversante, la Canadienne Cassie Sharpe, médaille d'or du halfpipe Photo: AFP

Avec 95,80 pts à son deuxième run, l'affaire était entendue. La Française Marie Martinod (96,20) s'est assuré l'argent également au deuxième run et seule l'Américaine Brita Sigourney a dû se battre au troisième run pour décrocher le bronze (91,60) aux dépens de sa compatriote Annalisa Drew.

La Française de 33 ans, mère d'une petite fille de 8 ans, a fait le show durant la cérémonie des fleurs et peluches, marchant à l'envers, glissant des blagues à ses partenaires médaillées.

Cette matinée dorée permet au Canada de renforcer sa place dans le trio de tête des nations au tableau des médailles, avec 8 titres (derrière la Norvège 11 et l'Allemagne 10).

Avec deux médailles d'argent supplémentaires, la France porte elle son total à 12 médailles, le deuxième meilleur score de son histoire. Les Etats-Unis restent eux pour le moment un peu en-deçà de leurs ambitions, avec 12 médailles également dont 5 titres.



Le hockeyeur slovène Ziga Jeglic s'est fait contrôler positif au fénotérol, un bronchodilatateur. Il est suspendu et doit quitter le village olympique dans les 24 heures. Photo: AFP

L'or, l'argent ou le bronze, le hockeyeur slovène Ziga Jeglic ne les connaîtra pas. Il s'est fait contrôler positif au fénotérol, un bronchodilatateur, à la suite d'un test réalisé en compétition pendant les JO. Le joueur est suspendu et devra quitter le village olympique dans les 24 heures. Il s'agit du troisième cas de dopage depuis le début des Jeux, après le Japonais Kei Saito (short track) et le Russe sous bannière olympique Alexander Krushelnitsky (curling).