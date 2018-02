(AFP) - Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont remporté la médaille d'or de l'épreuve de couples du patinage artistique des Jeux olympiques de Pyeongchang, jeudi à la patinoire de Gangneung, le premier titre pour l'Allemagne dans l'épreuve depuis 1952.

Avec un score de 235,90 points, ils devancent les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (235, 47 pts) et les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford (230,15 pts). Deuxièmes après le programme court mercredi, les Russes sous bannière olympique Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, tout récemment sacrés champions d'Europe, finissent quatrièmes.

Il s'agit de la troisième médaille olympique pour Savchenko, d'origine ukrainienne, après deux bronze consécutifs, et de la première pour Massot, né en France et naturalisé allemand en 2017.

Quatrième après le programme court, le couple allemand a battu le record du monde de points en libre (159,31 pts) sur «La Terre vue du ciel» du compositeur français Armand Amar, pour doubler sur le fil les favoris chinois et russes, qui ont tous les deux chuté.

Savchenko et Massot succèdent aux Russes Tatyana Volosozhar et Maksim Trankov.

L'Allemagne remporte ainsi son huitième titre en Corée du Sud, le meilleur bilan jusque-là des pays représentés.

Alors que la France n'est plus montée sur le podium de l'épreuve depuis 1932, Vanessa James et Morgan Ciprès, sérieux outsiders après leur sixième place de la veille, ont terminé cinquièmes (218,53 pts). James a chuté.

Le couple nord-coréen composé de Ryom Tae Ok et Kim Ju Sik a terminé treizième.