Jiu-Jitsu: Jerryan Lucio de Melo champion d'Europe

On a vécu un dimanche animé en Division 2. Avec notamment une véritable raclée (8-0!) infligée par le SC Ell à Harlange-Tarchamps, ainsi qu'un match nul fertile en buts (2-2) entre Gilsdorf et Koerich-Septfontaines en Série 1, et la deuxième défaite de Remich-Bous en deux semaines dans la Série 2.