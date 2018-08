Nouveau président de l'UN Käerjéng, Jim Thomes est satisfait des deux premières victoires mais ne s'emballe pas. Son club a connu une terrible désillusion la saison dernière. Pas question de brûler les étapes dans les prochaines semaines.

Jim Thomes (président de Käerjéng): «L'UNK est dans mon ADN»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Monsieur Thomes, reprendre la présidence, était-ce une volonté délibérée? Quelle est votre philosophie?

Pour être honnête, ce n'était pas prévu. Néanmoins dès l'annonce de la démission - raisons professionnelles - de Fränk Klinkert, le comité s’était mis d’accord sur une chose: j’allais prendre toutes les décisions importantes comme le choix de l'entraîneur, les transferts pour préparer du mieux possible la saison 2018-2019. Les gens qui me connaissent savent que l’UNK est inscrit dans mon ADN et, dès lors, reprendre la place de Fränk coulait de source. Avoir le titre facilite bien des choses. Je ne compte pas les heures passées au quotidien pour mon club car je le fais avec plaisir, avec conviction. Le souhait est de promouvoir la philosophie qui est celle de focaliser notre attention sur les jeunes de notre centre de formation et, si possible, en intégrer un maximum en équipe A.

Le bilan est parfait: deux succès de rang et aucun but encaissé (3-0 contre Erpeldange et 2-0 à Sandweiler). La satisfaction est-elle de mise? Le retour de Roland Schaack s'imposait-il comme une évidence?

Regarder le classement me procure du plaisir ce lundi matin. Les comptes seront faits au soir de la… 26e journée de compétition et pas après deux ou treize matches. Pour rappel, l'UNK était intransigeant leader en décembre 2017 avant de s’effondrer au deuxième tour! La déception était terrible suite à la défaite lors du match de barrage perdu 2-0 contre Rosport. Il a fallu retrousser les manches, se mettre au travail. Avec neuf départs (Alunni, Barbosa, Camerling, Cassan, Da Costa, Dutot, Heinz, Khemici et Poinsignon) et sept arrivées (Momin, Borges, Diallo, Grivel, Hornuss, Martino et Vilar), le mercato fut agité. J’ai ensuite cherché à restaurer le calme. Le retour de Roland qui connaît la maison, qui intègre aisément la jeune classe, me semblait logique. Ces deux victoires confortent mon choix. Je sens beaucoup de discipline et une atmosphère positive.

Monter en BGL Ligue: est-ce un impératif? Mühlenbach se déplace chez vous dès jeudi soir (coup d’envoi à 20h). Un premier test…

Monter en BGL n'est pas une question de vie ou de mort. L’effectif a été remanié, et est jeune. Il a besoin de temps pour donner la pleine mesure de son potentiel. Il est hors de question de lui mettre une pression inutile. Le match de jeudi sera, vraisemblablement, un choc au sommet. Nous, on aborde chaque rencontre pour la gagner, peu importe le nom de l’adversaire. Kaërjéng respecte tout le monde. Il n’y aura aucun match facile cette saison.