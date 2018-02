(AFP). - Pinturault et Muffat-Jeandet ont tout tenté, mais le maître c'est Hirscher! L'Autrichien a maîtrisé les Français pour s'offrir son premier titre olympique sur le combiné des JO 2018, où Chloe Kim chez les dames et un Japonais dopé ont crevé l'écran.

Heureux mais sérieux. Hirscher, meilleur skieur du monde depuis six ans puisqu'il accumule les Gros Globes en Coupe du monde, a eu la joie mesurée, après cette grande première.

«Tout le monde me disait: "Belle carrière, mais il manque une médaille d'or olympique". C'est parfait, incroyable», a réagi le skieur de 28 ans, détenteur du gros globe de cristal depuis 2012, vainqueur de 55 étapes de la Coupe du monde mais jamais sacré aux JO avant sa victoire sur la piste de Jeongseon.

«Si je pense que ma carrière était parfaite sans titre aux Jeux... cette question stupide n'existera plus! Maintenant, on ne reparlera plus de ça!», a-t-il poursuivi.

Tout s'est parfaitement déroulé pour lui, immense slalomeur, dès l'avant compétition.

L'annonce d'un raccourcissement de la descente pour raisons météo ne pouvait que lui être favorable.

Pinturault a bien tenté le tout pour le tout, avec une 10e place et une avance de 28 centièmes à mi-parcours, mais la vista de Hirscher entre les piquets serrés a fait le reste.

Le Salzbourgeois devance finalement Pinturault de 23 centièmes, et Muffat-Jeandet de une seconde et deux centièmes.

Ce dernier pouvait, lui, laisser éclater sa joie après une formidable remontée qui l'aura vu passer de la 29e place après la descente à la troisième place finale.

La star Kim

Autre sourire, celui de l'Américaine Chloe Kim, l'adolescente star du snowboard halfpipe. Elle décroche à 17 ans son premier titre olympique elle qui, à 13 ans, n'avait pu participer aux JO de Sotchi en raison de son trop âge...

C'était un peu l'Amérique du côté du snowboard, avec des supporteurs venus en nombre pour encourager Kim, originaire en plus de Corée du Sud. Chaude ambiance, pour une fois, alors que les sites des Jeux manquent parfois d'enthousiasme.



La snowboardeuse américaine Chloe Kim a décroché à 17 ans son premier titre olympique

Photo: AFP

Chloe Kim, à coup sûr sera bien présente lors des prochains JO d'hiver de Pékin en 2022.

Ce sera aussi probablement le cas du nouveau prodige du ski de fond, le Norvégien Johannes Klaebo.

Considéré comme le fondeur le plus attendu des JO-2018, Klaebo est devenu mardi le plus jeune médaillé d'or olympique de sa discipline après son sacre lors du sprint classique à 21 ans et 114 jours.

Le précédent record appartenait au Suédois Gunde Svan, qui avait 22 ans et 32 jours quand il avait été titré sur le 15 km classique en 1984 à Sarajevo.

Le Canada restera lui dans l'histoire comme le premier champion olympique de curling mixte, nouvelle épreuve aux JO.

Une autre nouvelle a douché les ardeurs mardi matin en Corée du Sud.

Le cas du Japonais Kei Saito, premier contrôle positif de Pyeongchang 2018, a ramené l'ombre du dopage sur des Jeux olympiques qui peinaient déjà à s'extirper du dossier russe, et a terni par ricochet l'image du pays qui accueillera les prochains JO d'été en 2020.



Cela s'est passé «hors compétition» et «aucun des résultats enregistrés pendant les Jeux n'a été affecté», a précisé le TAS, qui traite directement les affaires de dopage éclatant durant les JO.

Le produit incriminé est un diurétique, l'acétalozamide, considéré comme masquant et de ce fait inscrit sur la liste des substances interdites.

«Je veux me battre»



«Je veux me battre pour prouver mon innocence», a fait savoir le patineur dans un communiqué. «Je suis extrêmement surpris (...) je n'ai jamais pris de produits dopants et n'ai donc jamais eu l'intention de les cacher».

«Aucun substance interdite n'a été détectée lors d'un test que j'ai effectué le 29 janvier» juste avant de partir pour les JO, ajoute Saito.

«C'est donc faux de penser que j'ai pu prendre volontairement des produits (...) La seule possibilité est que j'ai accidentellement et inconsciemment mis une substance interdite dans ma bouche», avance-t-il.