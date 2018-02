(AFP). - Il flottait comme un air d'insouciance lors des premiers entraînements de la descente olympique messieurs programmée dimanche à Jeongseon, la relative «facilité» de la piste réconfortant une confraternité entre skieurs encore affectée par les décès accidentels de deux des leurs à l'automne.

Le Français David Poisson, médaillé de bronze en descente aux Mondiaux 2013 à Schladming (Autriche), s'est tué le 13 novembre en heurtant un arbre lors d'un entraînement non officiel au Canada.

Début décembre, le jeune Allemand Max Burkhart a connu un sort aussi funeste en compétition, également au Canada.

Ce double voile noir tombé sur la profession a occulté le fait que les issues fatales en compétition étaient rares depuis une vingtaine d'années, avec une série de mesures prises pour améliorer la sécurité.

«Ce n'est pas très difficile, avec en plus une neige de cinéma, super agréable à skier. C'est loin d'être la descente la plus dure qu'on ait faite», a déclaré, guilleret, le vétéran (37 ans) de l'équipe de France Johan Clarey.

Idées noires

Il y a un mois, avant la descente fleuve de Wengen (Suisse), Clarey avait pourtant avoué son mal-être, «(la) lutte de tous les instants pour chasser (ses) idées noires, (qui) (le) perturbent même les jours de course». Et le skieur de Tignes (Savoie) avait poursuivi sur cette mauvaise pente une semaine plus tard, en perdant le contrôle de ses skis dans le schuss d'arrivée à Kitzbühel.

Sur la terrible Streif, le danger est scénarisé par les lourdes chutes et le ballet des hélicoptères de secours.

Rien de tout cela à Jeongseon, et les Coréens, qui ont le sens de l'accueil, n'y sont pour rien. Ni d'ailleurs le Suisse Bernhard Russi, architecte des pistes olympiques et ex-grand interprète de la discipline reine, qui a dû composer avec une montagne moyenne, sans pente.

«Rien à voir avec Sotchi (JO 2014), il n'y a pas de dimension physique, c'est court. Les sauts sont aussi moyens», a constaté Clarey, à l'unisson de la grande majorité des concurrents.

Et d'ajouter: «C'est un petit peu dommage pour des Jeux». Comme un regret à peine voilé.



Car la vitesse, et le danger inhérent, c'est l'ADN du descendeur, sa raison d'être. «Petit, depuis toujours, j'ai aimé aller toujours plus vite, sur la luge, à bicyclette, à ski. Toujours plus vite et freiner le moins possible», a expliqué l'Italien Dominik Paris, triple vainqueur à Kitzbühel, dont deux fois en descente.

Et d'ajouter: «Aller à la limite, c'est ce qui te fait vivre. Mais le fil est ténu car il est aussi très important de respecter la piste».

Limitateur naturel

A Jeongseon, Paris et ses collègues n'auront pas à respecter une quelconque limitation de vitesse, les longues courbes faisant office de limitateur naturel, autour de 115 km/h de pointe. Quand Clarey a été flashé à plus de 160 km/h sur la piste du Lauberhorn à Wengen.

Russi, qui privilégiait les pentes sévères au temps de sa splendeur, rappelle qu'en ski, et spécialement en descente, le risque est constant. «Quand nous skions, nous portons un casque, ce qui signifie que nous prenons un risque».

A 69 ans, le champion olympique 1972 et médaillé d'argent aux Jeux de 1976, peut donner la leçon. «La gestion du risque est la même que pour un pilote de Formule 1. S'il va à fond dans un chicane et qu'il sort, il ne peut pas se plaindre, c'est de sa faute. Si un skieur n'ouvre pas son corps avant un saut, ce n'est la faute du saut, mais sa faute», a-t-il expliqué.

«Ici (Jeongseon), c'est facile de rejoindre l'arrivée mais difficile à gagner. A Kitzbühel, il est déjà ardu d'arriver en bas», a remarqué le Norvégien Aksel Lund Svindal, le meilleur descendeur des dernières années.

Le chef de file des «Attacking Vikings» a payé un lourd tribut aux chutes, avec plusieurs saisons perdues entre hospitalisations et rééducation.