(AFP). - Les Corée qui défileront sous une seule et même bannière, avant que le ski, la glace, les émotions et peut-être des contingences extra-sportives ne viennent occuper l'espace: voici quelques moments clés des Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, à partir de vendredi.

La cérémonie d'ouverture

Vendredi 9 février, 20h locales (12h au Luxembourg): les deux heures de spectacle de la cérémonie d'ouverture qui va lancer les JO au stade olympique de Pyeongchang seront mémorables pour au moins une raison. Les sportifs de Corée du Nord et de Corée du Sud défileront ensemble, avec la même tenue et sous le drapeau de la Corée unifiée, un dessin en bleu pâle de la péninsule coréenne sur fond blanc. Au total, 22 sportifs nord-coréens seront présents à Pyeongchang, la plupart d'entre eux prenant part à l'équipe unifiée de hockey sur glace féminine. La décision du Nord de participer à ces JO, qui se déroulent à tout juste 80 kilomètres de la frontière entre les deux pays, concrétise et symbolise «les Jeux de la Paix» souhaités par le voisin du Sud, alors que depuis des mois les tensions s'étaient multipliées entre ces deux pays toujours officiellement en guerre, sur fond de programme nucléaire nord-coréen et de tests de missiles.



Des volontaires ont participé à une répétition de la cérémonie d'ouverture, prévue vendredi à midi (heure luxembourgeoise)

Photo: AFP

Le ski alpin messieurs

Dimanche 11 février, 11h locales (3h au Luxembourg): la descente messieurs sera le premier gros rendez-vous de la quinzaine sportive, dans le sport roi des Jeux, le ski alpin. Même si la nature douce des montagnes ne promet pas le parcours le plus effrayant de l'histoire, les descendeurs vont tout de même dévaler les pentes du centre alpin de Jeongseon à plus de 105 km/h de moyenne, repoussant leurs limites. Le rendez-vous sera particulièrement poignant en raison des décès de l'expérimenté Français David Poisson et du jeune espoir allemand Max Burkhart en début de saison. Le Suisse Beat Feuz, et les Norvégiens Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud seront les favoris du rendez-vous, sur une piste qui favorisera probablement les descendeurs les plus habiles techniquement. L'autre gros temps fort des JO 2018 en alpin messieurs aura lieu le 18 février, avec le slalom: l'Autrichien Marcel Hirscher, meilleur skieur du monde depuis six ans, parviendra-t-il enfin à décrocher l'or ? (10h15/13h45 locales, 2h15/5h45 au Luxembourg).

Biathlon

Dimanche, 11 février, 20h15 locales (12h15 au Luxembourg): c'est l'heure pour Martin Fourcade, porte-drapeau de l'équipe de France et populaire n°1 mondial de la discipline, qui s'élancera pour le sprint. Le Français de 29 ans, qui est d'ores et déjà le Tricolore le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver (4 médailles dont 2 en or), est attendu au duel avec le Norvégien Johannes Thingnes Boe, la relève de la discipline, qui fait partie de ceux ayant poussé Ole Einar Bjorndalen, légende de ce sport et sportif le plus médaillé de l'histoire des JO d'hiver, vers la sortie, non sélectionné.



Martin Fourcade, porte-drapeau de l'équipe de France, qui s'élancera pour le sprint est le Tricolore le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver (4 médailles dont 2 en or)

Photo: AFP

Ski alpin dames

Lundi 12 février, 10h15 locales (2h15 au Luxembourg): lorsque Mikaela Shiffrin s'élancera pour la première manche de ce slalom géant, elle partira également à la conquête d'une formidable moisson. L'Américaine de 22 ans compte déjà 41 victoires en Coupe du monde, dont 30 en slalom, mais étend peu à peu son emprise sur les autres disciplines, y compris en descente. La plus jeune championne olympique de slalom de l'histoire, en 2014 à Sotchi, à 18 ans et 345 jours, vise grand en slalom géant, en slalom, en Super-G, en descente, en combiné et par équipes. L'autre grand nom, Lindsey Vonn, absente des JO 2014 sur blessure, tentera de renouer avec l'or olympique, elle qui a déjà conquis le Graal lors de la descente de Vancouver, en 2010. La descente dames est programmée dix jours après celle des messieurs, le mardi 21 février.

Snowboard

Lundi 12 février, 13h30 locales (5h30 au Luxembourg): née à Long Beach, en Californie, la snowboardeuse américaine Chloe Kim peut devenir le grand visage des Jeux de Pyeongchang, à 17 ans. Ses parents sont sud-coréens, et sa grand-mère vit toujours ici, elle peut donc espérer un soutien total des spectateurs dès les qualifications en halfpipe, une formalité normalement pour elle. Kim, talentueuse dès son plus jeune âge, aurait pu espérer l'or à Sotchi, en 2014 à 13 ans, mais les JO ne sont ouverts qu'aux sportifs de 15 ans minimum... La championne olympique junior, et triple vainqueur des X-Games a clairement fait de ces Jeux son objectif.

Saut à skis dames

Lundi 12 février, 21h50 locales (13h50 au Luxembourg): hantée par son échec à Sotchi, où le saut à skis dames faisait son apparition aux JO, la Japonaise Sara Takanashi attend sa revanche depuis quatre ans. Mais depuis, la sauteuse la plus titrée de l'histoire a vu la concurrence s'affirmer. La Norvégienne Maren Lundby et l'Allemande Katharina Althaus offrent désormais de meilleures garanties pour l'or. Mais Takanashi, qui sera porte-drapeau de la délégation japonaise, veut croire qu'à 21 ans, elle n'est pas finie.

Patinage artistique messieurs

Vendredi 16 février, 10h locales (2h au Luxembourg): tout le Japon retiendra son souffle pour Yuzuru Hanyu, en espérant qu'il ait retrouvé ses moyens après une blessure à une cheville. Lors du programme court vendredi, puis du programme libre samedi 17, le champion olympique de Sotchi devra livrer un féroce combat contre le Canadien Patrick Chan, son dauphin en Russie, l'Espagnol Javier Fernandez et le prodige américain de 18 ans Nathan Chen, sur la glace de l'Arena de Gangneung. Peu de détails ont filtré quant à l'état physique de Hanyu. Si le «Petit Prince» est bien au top, il peut devenir le premier patineur à conserver son titre olympique depuis les années 1950 et l'Américain Dick Button sacré en 1948 puis 1952.



Tout le Japon retiendra son souffle pour Yuzuru Hanyu, en espérant qu'il ait retrouvé ses moyens après une blessure à une cheville.

Photo: AFP

Hockey sur glace messieurs

Samedi 17 février, 21h10 locales (13h10 au Luxembourg): un classique sur fond de scandale de dopage, avec les Etats-Unis qui affronteront l'équipe des sportifs olympiques de Russie, dans le cadre du groupe B des éliminatoires. La compétition offre une belle opportunité de gloire à l'équipe composée de Russes, puisque la NHL, le plus grand championnat du monde, a refusé de libérer ses joueurs pour les JO. La finale de hockey est programmée le dernier jour des Jeux, le 25 février à 13h10 locales (5h10 au Luxembourg).

Hockey sur glace dames

Jeudi 22 février, 13h10 locales (05h10 au Luxembourg): finale attendue entre le Canada, quadruple tenant du titre olympique, et les Etats-Unis, quadruple champion du monde en titre ! Mais les projecteurs se braqueront également sur la patinoire pour d'autres raisons dès le 10 février avec le premier match de l'équipe unifiée de Corée, face à la Suisse (21h10 locales, 13h10 au Luxembourg).

Patinage artistique dames

Vendredi 23 février, 10h locales (2h au Luxembourg): et si Alina Zagitova, tout juste 15 ans, devenait le nouveau visage triomphant de la Russie, bannie? L'adolescente a fait une percée fulgurante pour sa première saison chez les seniors. Mais elle devra se frotter à Pyeongchang à sa compatriote Evgenia Medvedeva, double championne du monde à seulement 18 ans, qu'elle a dominée mi-janvier pour le titre européen. La tenante du titre Adelina Sotnikova, dont le titre olympique de Sotchi avait été accompagné d'une controverse sur la notation des juges, ne sera pas présente, blessée. La danse sur glace, où les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront les favoris, livrera son verdict le 12 février, après le programme libre (12h20 locales, 4h20 au Luxembourg).