La moisson de médailles a débuté pour le Luxembourg aux Jeux de Saint-Marin. Stacchiotti et Henx se sont mis en exergue. Leyder avait montré la voix à suivre dans la course en ligne le matin. Le Luxembourg boucle la journée avec huit médailles d'or.

à Saint-Marin, Christophe Nadin

Raphaël Stacchiotti a lancé ses Jeux sur des bases très élevées. Deux médailles d'or et un record national à la clef. L'Ettelbruckois a effacé Laurent Carnol des tablettes sur le 200 m papillon en 2'20"60 avant de remonter le nageur du Liechtenstein Meyer dans la dernière longueur de crawl pour régner sur le 200m 4 nages.



Dans la vague de son aîné, Julien Henx a pulvérisé son record du 100 m nage libre en 50"11. Pit Brandenburger s'adjugeant une très belle deuxième place. Des médailles d'argent que Jacqueline Banky et Max Mannes (200 m dos) ont aussi enfilé au tour du cou.

Julien Henx a fait la course en tête du début à la fin sur 100 m.

Photo: Yann Hellers

Un horaire changé en dernière minute, deux courses qui s'entrecroisent et un épilogue qui sourit au Luxembourg. Les deux épreuves de cyclisme en ligne ont apporté leur lot d'émotion pour ouvrir ces Jeux. Elise Maes a pris la poudre d'escampette au km 25 et on ne l'a plus revue. Edie Rees s'emparant du bronze. L'épreuve masculine, nettement plus disputée, a consacré Pit Leyder. Les coureurs de la FSCL ont mené la poursuite sur trois fuyards, les rattrapant à 800 m de la ligne. Leyder l'emportant au sprint d'une demi-roue.

Elise Maes: 58 km d'échappée pour une victoire en solo.

Photo: Yann Hellers

En athlétisme, il a fallu attendre l'entrée en matière de Bob Bertemes au poids pour goûter à l'or. Vera Hoffmann et Charles Grethen se sont contentés de l'argent sur 800m. Une couleur à la mode pour les athlètes de la FLA puisque Pol Mellina, sur 5.000 m et Patrizia Van Der Weken sur 100 m sont aussi montés sur la deuxième marche du podium. Noémie Pleimling, au javelot et Edna Semedo à la perche, prenant le bronze.



Bob Bertemes a montré la voie à suivre à ses partenaires de la FLA.

Photo: Ben Majerus

Le sort s'était montré peu clément avec les basketteurs luxembourgeois opposés à la montagne monténégrine pour leur première sortie. Les Bleus ont parfois fait jeu égal avec les joueurs des Balkans, mais l'agressivité et les muscles ont fait la différence sous les anneaux. Le manque d'adresse des hommes de Diederich à trois points et les turnovers (20) ont fait le reste. Score final: 79-57.

Thomas Grün en équilibre instable sous la pression de Nikola Pavlicevic. Les pertes de balles ont plombé le Luxembourg

Photo: Ben Majerus

Les volleyeuses ont réussi leur entrée en matière face à une équipe du Liechtenstein un peu légère pour tenir la distance. Les Luxembourgeoises ont bataillé le premier set (25-23) avant de prendre le dessus plus facilement (25-18, 25-14). Le duel contre Chypre s'annonce plus compliqué ce mercredi.

Un set pour voir, les deux suivants pour dire au revoir. Ugo Nastasi s'est rapidement remis dans le droit chemin après la première manche perdue contre le joueur du Liechtenstein, Vital Leuch, 2-6. Un bon 6-0, 6-1 s'en est suivi pour s'ouvrir les portes des quarts de finale où il affrontera le Maltais Matthew Asciak. Dans la partie supérieure du tableau, Alex Knaff n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-1) d'un autre Maltais, Omar Sudzuka. Il croisera le fer avec le Monégasque Florent Diep au tour suivant. Eleonora Molinaro entrera elle directement en quart de finale contre la Saint-Marinaise Martina Agarici.

Les boulistes ont eux goûté à l'or et au bronze. Alain Laterza et Claudio Contardi sont montés sur la plus haute marche du podium à la pétanque. A la lyonnaise, Jérôme Munhoven et Gary Barone ont décroché la troisième place.

Débuts compliqués en beach-volley pour l'équipe féminine (Kerfs-Grethen) battue successivement par Monaco (0-2) et par Malte (0-2). Lazzarin et Meres, eux, n'ont pas fait le poids contre Andorre (0-2).



Les pongistes se sont positionnées pour une médaille après leur victoire contre l'Islande (3-0) et Malte (3-1), mais le plus difficile reste à venir avec le Monténégro et Saint-Marin au programme du jour.

Feuille de route respectée pour Tessy Gonderinger et les pongistes en lice pour une médaille.

Photo: Ben Majerus

Les garçons, eux, se sont cassé les dents sur Monaco (0-3) malgré une belle résistance avant de distancer Chypre 3-0. Ciociu, Michely et Olteanu affronteront le Monténégro en demi-finale.

Les tireurs à l'arc se sont placés en qualification pour rafler toutes les médailles. Lyndon Sosa est lui aussi en pole au trap.