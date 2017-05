à Saint-Marin, Christophe Nadin

Les accidents entre automobilistes et cyclistes ont pris un retentissement certain ces dernières semaines avec les disparitions en Italie de Michele Scarponi, Nicky Hayden et de la triathlète allemande Julia Viellehner. Les cyclistes de la FSCL Misch Leyder et Chantal Hoffmann évoquent le problème.

«Le respect doit être mutuel», admet le frère de Pit. «Certains automobilistes semblent animés par une revanche. Certains cyclistes ne respectent pas non plus les règles.»

Chantal Hoffmann, elle, plaide pour le port du casque et craint par-dessus tout les carrefours.

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré à cette problématique dans le Luxemburger Wort de ce mardi 30 mai.