La troisième journée des Jeux a offert son lot d'émotions avec des victoires autoritaires de Jacques Frish (400 m haies) et Charline Mathias (1.500 m). Carole Calmes, elle, a soigné sa sortie au bout d'un suspense intenable. Les volleyeurs ont renversé Chypre. Avec 26 médailles d'or jeudi soir, le Luxembourg tient encore l'Islande à distance (19).



à Saint-Marin, Christophe Nadin



Sous le soleil et... le tartan exactement! Jacques Frisch et Charline Mathias ont emboîté le pas à Bob Bertemes pour décrocher l'or. Le hurdler du CSL est parti vite puis a contrôlé l'Islandais Jasonarson sur le tour de piste. «Je savais que c'était le seul à suivre de près. Le chrono (52''16) est correct. Sans plus. Mais ça reste une fierté de gagner ici.»

Sur 1.500 m, Charline Mathias a respecté sa feuille de route à la lettre, laissant la Chypriote Evangelidou dicter son rythme avant de la déborder dans le dernier tour. Déjà à la bagarre avec l'athlète insulaire il y a quelques jours en Belgique, l'athlète du CSL savourait ce titre sans se soucier le moins du monde du chrono (4'21''59).

Kim Reuland (400 m haies), Joe Seil (perche) ont pris l'argent, Sébastien Hoffelt (perche) et Philippe Hilger (400 m) sont montés sur la troisième marche du podium.

Carole Calmes, elle, est sortie par la grande porte en décrochant le graal au bout d'un thriller. La tireuse luxembourgeoise à la carabine à 10 m a fini avec le même score que la Chypriote Marilena Constantinou (240,3). Le dernier tir a été pris en compte pour départager les deux protagonistes. Calmes se retire avec une cinquième médaille d'or sur les Jeux.



Carole Calmes s'en va le regard haut et la médaille d'or bien accrochée.

Photo: Yann Hellers

Henx, Carnol, Stacchiotti. La trilogie réunie sur la plus haute marche du podium. Premier de cordée, Julien Henx a claqué un chrono de 22''81 sur 50 m nage libre. Soit un nouveau record national et désormais la meilleure référence des Jeux.

A peine le temps de reprendre son souffle et Laurent Carnol jouait les patrons sur le 100 m brasse en 1'02''43. Raphaël Stacchiotti a lui effacé les scories laissées la veille dans le bassin de Serravalle, menant de bout en bout le 200 m nage libre alors que Pit Brandenburger s'adjugeait l'argent derrière son aîné.

Un bronze pour le relais 4x100 4 nages pour les filles et l'or pour les garçons garnissaient un peu plus la vitrine de la FLNS.



Le tennis de table à de nouveau fait le plein de médailles avec les doubles. Ciociu et Olteanu ont distancé les Monténégrins Bakic et Radovic (3-0) en finale. Tamasauskaite et Gonderinger les ont imités plus tard en atomisant les joueuses des Balkans Culafic et Petric 3-0.

Les volleyeurs se sont offert une belle frayeur en se retrouvant menés 0-2 par Chypre puis en s'embarquant dans une belle étouffante clôturée sur la marque incroyable de 25-23. Ouf!

Arnaud Maroldt et les volleyeurs ont émergé au bout d'un thriller insoutenable.

Photo: Ben Majerus

En beach-volley, Lazzarin et Meres ont signé leur deuxième victoire de la compétition en prenant le meilleur sur le Monténégro (2-1) après avoir dominé Saint-Marin la veille sur le même score.

Plus tard dans la soirée, les basketteurs ont atomisé Saint-Marin 99-44.



Retrouvez ici le point de la première partie de journée.