Berceau des Jeux des Petits Etats, Saint-Marin a relancé la machine pour ce troisième cycle. La réussite populaire est incontestable. Des salles bien remplies et des gens enthousiastes ont contribué à cette réussite initiée par un travail colossal avec les enfants.

A Saint-Marin, Christophe Nadin



Saint-Marin a réussi avec distinction son troisième examen de passage. La petite République de 60 km2 a ravivé une flamme que l'Islande avait peiné à alimenter il y a deux ans.

L'organisation a concentré cinq sports à Serravalle, centre névralgique des Jeux, dont les deux locomotives que sont l'athlétisme et la natation.

Le public a répondu à l'attente et les bambini ont bien garni les tribunes. Alda Valentini, chargée du marketing, explique comment les organisateurs s'y sont pris pour créer l'émoi. «On a débuté il y a plus de deux ans avec la recherche de la mascotte. On a lancé un concours d'idées dans toutes les écoles du pays. Un geotriton a été retenu. C'est un animal qui vit sur les hauteurs du pays. Six mois plus tard, on lui a donné le nom de Sammy pour ,San Marino‘.»

Les bambini dans la combine, les aînés ont ensuite été mis à contribution pour le logo. «Le projet a été proposé à l'Université», poursuit Alda, «et 120 maquettes nous sont parvenues. On a retenu celle avec la flamme, les trois gouttes d'eau qui représentent les tours du pays et les couleurs en dessous rappellent celles des cercles olympiques».

L'organisation a ensuite repris son bâton de pèlerin en parcourant les établissements scolaires et en proposant des ateliers pédagogiques. «L'un d'eux consistait à fabriquer un album avec les enfants sur l'histoire des neuf petites nations.»

Le train sur les rails, il restait à convaincre les parents de s'accrocher au wagon. Un jeu... d'enfants.

Les pongistes et le tennis isolés

«On a voulu vendre les tickets pour la cérémonie d'ouverture sur cinq jours, mais après quatre heures il n'y en avait plus. On savait à ce moment que c'était gagné.» Sept cents bambini ont défilé à la cérémonie d'ouverture. L'événement était lancé. Pour conserver la dynamique, les organisateurs ont aussi soigné le programme d'encadrement avec des concerts en fin d'après-midi puis la présence d'un DJ en soirée, sur la place de Serravalle.

Seule ombre au tableau, les sites décentralisés ont peiné à drainer des spectateurs comme le tennis de table par exemple. «On en est conscient. La réflexion a duré longtemps. Il fallait rafraîchir une salle à proximité du stade olympique, mais les exigences en matière de sonorisation étaient élevées. On a alors opté pour le Palais des Congrès.» L'endroit a un cachet certain, mais n'est pas dédié à la pratique sportive. Loin de tout le monde, les pongistes ont presque évolué en vase clos.

Le tennis a aussi fait bande à part dans le superbe centre Montecchio. «Les installations sont superbes, les courts en parfait état, mais cet isolement n'incite pas forcément les autres sportifs luxembourgeois à venir nous soutenir», constate l'entraîneur Till Salme.

Six cents volontaires

Alda fait partie du noyau dur de l'organisation. Agent de voyage, elle a dû prendre congé pour s'investir à fond avant et pendant l'événement.

«Le comité olympique voulait de nouvelles têtes par rapport à l'édition précédente. Pour avoir des idées neuves tout simplement. Je suis marathonienne. Mon profil les intéressait. Ils ont deviné que quand je me donnais un but, j'allais au bout. »

Cigale entourée de six cents fourmis, Alda s'apprête à reprendre son travail. Les quatre à cinq heures de sommeil par jour ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour celle qui nous a parlé avec gourmandise de son investissement.