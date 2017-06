L'or a fui les Luxembourgeois en ce dernier jour de compétition. Jusqu'à la victoire de Danielle Konsbruck sur Tessy Gonderinger. Gilles Michely, Eleonora Molinaro et Ugo Nastasi ont manqué la dernière marche.

à Saint-Marin, Christophe Nadin

Certaines défaites sont plus faciles à accepter que d'autres. Celles des deux joueurs de la FLT n'ont pas donné lieu à un torrent de larmes. Trahi par une épaule droite douloureuse, Ugo Nastasi n'a pas pu défendre ses chances dans la finale qui l'opposait au Monégasque Florent Diep, 755e mondial.

«Quand tu prends trois breaks dans un set, c'est compliqué de gagner», lâchait fataliste le joueur lorrain. Incapable de claquer sa première balle, il s'en est remis à ses coups de fond de court. Des arguments qu'un Diep solide, sans coups d'éclat, mais sans grandes faiblesses non plus, est parvenu à contrer. Le temps-mort médical demandé par Nastasi à 2-5 lui a semblé bénéfique, mais les trois balles de break sauvées par son adversaire à 3-5 ont été fatales.

Plus solide dans la seconde manche, Nastasi n'est jamais parvenu à passer devant son adversaire, s'inclinant 3-6, 4-6 sur la première balle de match après 1h30' de combat.



«L'accumulation des matches n'est pas bonne pour moi. La douleur se réveille à chaque fois mais je suis content de ma semaine. Lundi, je joue en interclubs avec Esch puis je relâcherai une semaine. Ce sera l'occasion d'assister à l'inauguration du karting de mon père à Lexy.»

Eleonora Molinaro ne nourrissait pas trop de regrets à la sortie du court après avoir bataillé deux heures contre la Cyprio-Roumaine Raluca Serban (304WTA). Le score de 5-7, 4-6 reflète la physionomie d'un débat équilibré, mais la puissance a fait la différence.



«Je vois que je ne suis pas loin d'elle, mais lorsque l'échange dure, elle fait la différence», concédait la jeune promesse du tennis luxembourgeois.



Eléonora Molinaro a bataillé contre la Cypriote Serban, mais la puissance de cette dernière a fait la différence.

Photo: Yan Hellers

Un peu plus loin, les pongistes ont bataillé aussi pour le métal le plus précieux. Orphelin de Ciociu, le tableau masculin aurait pu sacrer un Michely impérial en demi-finale contre le Monégasque Provost (3-1). Mais derrière un rocher s'en dresse parfois un autre. Peretti, très agressif, n'a laissé aucune chance au Mosellan (3-0).

Les filles sont elles allées au bout de l'histoire en se retrouvant en finale après un parcours parfait.

Konsbruck et Gonderinger se connaissent par coeur et ça se joue à trois fois rien. Cette fois, c'est Danielle Konsbruck qui est allée chercher la médaille d'or. La première de la journée pour le Luxembourg qui a dû se contenter de l'argent et du bronze dans le contre-la-montre dames avec respectivement Maes et Harsch sur la deuxième et troisième marche du podium. La première revenant à la Chypriote Christoforou.



Les basketteurs ont fait le travail en distançant Andorre 98-84, mais la médaille de bronze leur échappe en raison de la différence de points.