Sur la route comme dans les sous-bois, les Luxembourgeois dictent leur loi. Fabienne Schaus et Soren Nissen se sont offert des cavaliers seuls pour poursuivre la moisson entamée sur le bitume. Pour les volleyeurs, la dernier écueil vers l'or s'appelle Saint-Marin.

à Saint-Marin, Christophe Nadin



Une course à sens unique chez les dames, guère plus de suspense chez les hommes. Fabienne Schaus et Soren Nissen ont fait le boulot pour faire fructifier le capital doré entamé par Pit Leyder et Elise Maes sur le tarmac.



L'or se profile pour les volleyeurs. Après le thriller de jeudi soir contre Chypre, les garçons de la FLVB se sont offert un réveil musculaire tout en douceur face à Monaco (3-0). Il leur reste à finir le travail ce samedi face à Saint-Marin pour assumer leur rôle de patron aux Jeux.

Tim Laevaert et Kamil Rychlicki en défense face à Monaco. Il faut désormais finir le travail.

Photo: Yann Hellers

Les basketteuses ont reproduit leur début de match famélique de la veille contre Malte cette fois face à l'Islande. Malgré une embellie dans les troisième et quatrième quarts-temps, les filles de la FLBB ont enregistré leur deuxième défaite (59-44) en trois matches, plombées notamment par un manque de précision à trois points.

En tennis, le double messieurs composé d'Alex Knaff et d'Ugo Nastasi s'est incliné au super tie-break (6-4, 4-6, 11-13) face à la paire chypriote Efstathiou-Neos en demi-finale.

L'heure dest premiers verdicts est arrivée en tir à l'arc. En compound, le Luxembourg a accaparé l'or par équipes (messieurs et mixte). Le métal précieux a par contre filé sous le nez de Seywert en individuel. Le Chypriote Dimitriadis lui a barré la route en finale (142-138). Bega et Dias sont passés à côté du bronze.

En beach-volley, Lazzarin et Meres ont perdu 0-2 contre le Liechtenstein en demi-finale et affronteront Monaco pour la médaille de bronze.

Tom Meres se heurte au bloc du Liechtenstein.

Photo: Yann Hellers