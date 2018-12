Jeunes: la 14e édition du Nordstad a sacré des équilibristes

Le onzième rendez-vous de la saison de cyclocross au pays s'est déroulé dans des conditions climatiques hivernales. De quoi rendre le parcours de Warken particulièrement éprouvant.

De la neige, de la boue et des températures proches du zéro, les participants au rendez-vous de l' UCN Ettelbruck ont eu bien du mérite de proposer du spectacle sur un circuit piégeux. Si le Belge Loïc Henneaux et Elise Maes ont dominé les catégories élites, on épinglera les succès de Marie Schreiber chez les débutantes, Mathieu Kockelmann chez les débutants, William Lecerf dans la catégorie des juniors et Nicolas Kess chez les Espoirs.



Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Marie Schreiber (CT Atertdaul) a fini première dans la catégorie des débutants. Photo: Serge Waldbillig Mathieu Kockelmann (CCI Differdange) en action. Photo: Serge Waldbillig Geoffrey Rausch (Red Bikers) a pris la 5e place chez les débutants. Photo: Serge Waldbillig Noé Ury (CT Atertdaul) a pris la 2e place derrière Mathieu Kockelmann. Photo: Serge Waldbillig Mil Morang (UC Dippach) assure le spectacle. Photo: Serge Waldbillig Mathieu Kockelmann (CCI Differdange) a dominé la catégorie des débutants. Photo: Serge Waldbillig Max Majeres (CT Atertdaul) Photo: Serge Waldbillig Alexandre Kess (LC Kayl) complète le podium des débutants. Photo: Serge Waldbillig Max Gilles (UC Dippach) a fini au pied du podium (4e). Photo: Serge Waldbillig Mathieu Kockelmann (CCI Differdange) s'est imposé en solitaire. Sa neuvième victoire depuis le début de saison. Photo: Serge Waldbillig Nicolas Kess (LC Kayl) a décroché son premier podium dans la course élites et dominé la catégorie des Espoirs. Photo: Serge Waldbillig Le Belge William Junior Lecerf a survolé les débats chez les juniors. Photo: Serge Waldbillig Un mano a mano entre Loïc Bettendorff (CT Atertdaul) et Mik Esser (CT Atertdaul). Photo: Serge Waldbillig Mik Esser (CT Atertdaul) a pris la 3e place des juniors. Photo: Serge Waldbillig Loïc Bettendorff (CT Atertdaul) a pris la 2e place derrière le Belge Lecerf. Photo: Serge Waldbillig