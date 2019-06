L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) a remporté ce samedi à Diekirch la 3e étape du Tour de Luxembourg où il a devancé le Néerlandais Maurits Lammertink (Roompot) et le Français Anthony Turgis (Total).

Jesus Herrada prend les commandes après sa victoire à Diekirch

Le coureur de la Cofidis signe le doublé

(ER) - L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) a remporté ce samedi à Diekirch la 3e étape du Tour de Luxembourg où il a devancé le Néerlandais Maurits Lammertink (Roompot) et le Français Anthony Turgis (Total).

Un Cofidis chasse l'autre. Après Christophe Laporte, en difficulté en début d'étape et qui a finalement abandonné, c'est un autre coureur de la formation nordiste qui s'est imposé sur les hauteurs de Diekirch. Deuxième la semaine dernière du GP de Plumelec, l'Espagnol s'est offert sa deuxième victoire de la saison après une étape du Challenge de Majorque en début d'année.



Cette étape est partie à cent à l'heure avec un peloton qui a explosé de tous côtés. Les choses sont rentrées dans l'ordre avant le passage du peloton du côté de Vianden avec quatre hommes en tête: l'Américain Carpenter (RLY), les Italiens Tonelli (Bardiani) et Finetto (Delko) et le Belge De Bondt (Corendon). Ils ont compté une avance maximale de plus de quatre minutes.



A l'approche du circuit local de Diekirch, les fuyards ont vu revenir sur leurs talons le peloton et dans la première montée du Herrenberg, Tonelli et De Bondt prenaient quelques longueurs d'avance. Lors du circuit final, Anthony Turgis (Total) et Jesus Herrada (Cofidis) rejoignaient le Belge en tête de course.



Le trio conservait une quinzaine de secondes d'avance mais l'ultime difficulté du jour offrait à Herrada une belle rampe de lancement pour décrocher la victoire avec 3" d'avance sur Lammertink, lauréat de l'épreuve en 2016.



Du côté des Luxembourgeois, Pit Leyder a pris la 13e place à 17" du lauréat du jour. A noter également la 17e place de Kevin Geniets (à 1'02'') alors que Tom Wirtgen a concédé 1'16''.

La réaction de Pit Leyder après la 3e étape

Ce dimanche place à l'ultime étape de l'épreuve qui reliera Mersch à Luxembourg sur la distance de 176 km. Le final de cette 4e étape proposera entre autres quatre passages du Pabeierbierg.



Le top 10 de l'étape

1. Jesus Herrada (ESP/Cofidis) 4h30'47"

2. Maurits Lammertink (NED/Roompot) à 3"

3. Anthony Turgis (FRA/Total) 7"

4. Julien El Fares (FRA/Delko Marseille) 10"

5. Baptiste Planckaert (BEL/Wallonie Bruxelles) 13"

6. Szymon Rekita (POL/Leopard)

7. Pieter Weening (NED/Roompot)



8. Joaquim Ricardo Soares Silva (POR/W52-FC Porto)

9. Luca Wackermann (ITA/Bardiani) 16"

10. Andrea Pasqualon (ITA/Wanty)



Le top 10 du classement général

1. Jesus Herrada (ESP/Cofidis) 13h22'53"

2. Maurits Lammertink (NED/Roompot) à 9"

3. Anthony Turgis (FRA/Total) 18"

4. Pieter Weening (NED/Roompot) 23"

5. Andrea Pasqualon (ITA/Wanty) 24"

6. Szymon Rekita (POL/Leopard) 25"

7. Baptiste Planckaert (BEL/Wallonie Bruxelles) 28"

8. Luca Wackermann (ITA/Bardiani) 35"

9. Julien El Fares (FRA/Delko Marseille) 36"

10. Joaquim Ricardo Soares Silva (POR/W52-FC Porto) 38"