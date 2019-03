Arrivé du CSG où il a connu une saison noire marquée par la descente en D1, Jérôme Georges (32 ans) ne rigole pas tous les jours au FC Mamer. Entre les absences et l'état d'esprit qui n'est pas au top, le contexte est difficile. Le déplacement à Canach s’annonce périlleux.

Jérôme Georges (Mamer): «Il n'y a aucun guerrier»

Arrivé du CSG où il a connu une saison noire marquée par la descente en D1, Jérôme Georges (32 ans) ne rigole pas tous les jours au FC Mamer. Entre les absences et l'état d'esprit qui n'est pas au top, le contexte est difficile. Le déplacement à Canach s’annonce périlleux.

Jérôme, après réflexion, quitter un Grevenmacher ambitieux en Division 1 (deuxième en série 2) s'imposait-il?

Remettons les choses dans leur contexte. La défunte saison fut un flop. Une addition de détails ont fini par amener la culbute du CSG. C’était, peut-être, un mal pour un bien. Le club doit se reconstruire et cela semble le cas. Les pommes pourries sont parties. Oui, j’aurais pu rester. Les dirigeants mosellans étaient dans le flou. Je travaille à Esch/Belval. La distance a été un facteur à prendre en compte dans ma volonté de partir.

Pourquoi opter pour Mamer?

Du temps où il entraînait Canach, Georges Menster avait pris langue avec moi. Mon profil l'intéressait. Son discours m'a plu. Me voilà au FCM.

Le coach craignait une saison compliquée. C’est le cas. Et elle ne l’est pas moins que la précédente. Où avez-vous mis les pieds?

Mamer est un club familial. L'effectif recèle de bons joueurs, de gentils garçons. Malheureusement, l'envie fait (souvent) défaut. Comment dire? Je ne sens pas la volonté de se remettre en question. Je suis inquiet pour la suite de la compétition! Avec dix points sur quarante-deux possibles et une place de barragiste (11e) à trois longueurs de Canach (10e), l'équipe est à sa place. Ni plus ni moins. On restera à la bagarre en bas du classement jusqu'à la fin mai.

Votre équipe a été laminée 6-1 par Mühlenbach dimanche passé mais s'est inclinée avec les honneurs 2-1 contre Junglinster. Elle étrille Bissen et Erpeldange respectivement 6-2 et 5-2! Est-ce tout ou rien?

C'est Mamer tout craché. Quand rien ne va, rien ne va. L'esprit est trop individualiste au lieu d'être collectif. Il n'y a aucun guerrier. Sans les pointer du doigt, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Ils n'ont guère envie de se bouger. Ils vivent sur leur acquis car ils ne sentent pas leur place menacée. Et, forcément, ils ne progressent plus. Se contenter de sa zone de confort n'amène rien de bon. À 32 ans, j'ai du vécu. Il ne manque pas grand-chose pour sortir la tête hors de l'eau. Je prêche dans le désert. Par contre, quand tout roule, quand tout s'enchaîne, nous sommes capables de choses merveilleuses. Que voulez-vous?

L'inconstance prend le pas sur la constance. Après Mühlenbach, place à Canach (10e) qui vous devance de trois points. Un dessin est inutile. Comment aborder ce choc?

Prendre une raclée à Mühlenbach ne constitue pas le meilleur adjuvant moral. Il y avait de la tension à l'entraînement mardi. La préparation hivernale a été catastrophique. Il y a eu des blessés, des absents, des garçons qui ne se présentent plus, ... Le groupe a besoin de deux à trois semaines pour être au point du strict point de vue de la condition physique. On devra s'arracher pour ramener quelque chose de Canach.

Quel est le discours de Georges Menster?

Vu la situation chiffrée, il a un rôle social.

Le FCM pourra-t-il s'en sortir?

J'ai deux regrets depuis le mois d'août: la défaite 2-1 contre Junglinster (25 novembre) et celle 2-0 face à Wormeldange. Pour le reste, les résultats sont conformes à la logique. Le noyau est restreint et manque de richesse en profondeur. Prétendre à mieux qu'une place de barragiste serait presque présomptueux.

Sera-t-il possible d'y rester?

Le calendrier, composé de gros morceaux - Canach, Mertert, Rodange, Wiltz, Swift et l'US Esch - est loin d'être une sinécure. On verra. Je vis une deuxième campagne de rang dans les bas-fonds du classement. C'est usant. Oui, je pourrais mettre un terme prématurément à ma carrière…

