Sport 2 min.

Jempy Drucker sur la touche pour plusieurs semaines

Victime d'une très lourde chute mercredi lors du sprint à quelques mètres de la ligne d'arrivée d'A travers la Flandre, Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe) va devoir observer plusieurs semaines de repos complet.

(JFC, avec jg). - Jempy Drucker est toujours hospitalisé en Belgique, après sa chute mercredi à 300 mètres de la ligne d'arrivée à Waregem suite à une touchette à l'épaule du Néerlandais Cees Bol qui l'a envoyé voler dans les barrières sur le côté gauche de la route lors du sprint pour la sixième place de la classique A travers la Flandre.

Immédiatement emmené à l'hôpital, le coureur grand-ducal de 32 ans a reçu un diagnostic rapide: commotion cérébrale et fracture de la sixième vertèbre cervicale. Dans un bref message posté jeudi matin, Drucker a déclaré: «Je vais me remettre sur pied. Ca ira mieux bientôt. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer, je ne me souviens de rien.»



Il est clair que son état force Jempy Drucker à observer à présent plusieurs semaines d'inactivité, alors qu'il était censé s'aligner sur le Tour des Flandres ce dimanche et à Paris - Roubaix dimanche prochain au sein de sa formation Bora-Hansgrohe. «Il est pour le moment encore très malaisé de déterminer quand il pourra remonter sur un vélo», déclare-t-on du côté de l'équipe allemande.



Le papa de la petite Emma pourrait dans le meilleur des cas quitter l'hôpital dès samedi, mais il doit d'abord passer une IRM ce vendredi. «Sa fracture de la vertèbre cervicale est stable jusqu'à présent, mais il convient de la revérifier et de la surveiller.» Cependant, un retour imminent au Luxembourg est encore exclu: «Jempy reste en Belgique, où le médecin de l'équipe peut effectuer d'autres contrôles externes avec lui», révèle Ralph Scherzer, l'attaché de presse de la formation Bora-Hansgrohe.



Dans son malheur, le Luxembourgeois devrait échapper à l'opération et se borner dans les prochains jours à subir un traitement de la douleur, à observer le plus strict repos et à rester alité, tout en veillant à la stabilisation de ses vertèbres cervicales à l’aide d’un corset. Par la suite, la physiothérapie sera utilisée pour renforcer la résistance de sa colonne vertébrale. Ce n’est qu’alors qu’il est possible de penser à un retour à la course.

Pour Jempy Drucker, il s'agit en la circonstance de sa seconde blessure importante depuis son arrivée chez Bora-Hansgrohe, après sa (troisième...) fracture de la clavicule gauche encourue le 24 décembre 2018.