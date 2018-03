Un puncheur, un sprinter voire un rouleur, l'indécision règne avant le premier monument de la saison cycliste. Si Peter Sagan rêve de s'imposer pour la première fois de sa carrière sur la via Roma, Jempy Drucker s'alignera dans un rôle de grégario. Fidèle à sa tradition, la Classicissima s'annonce très ouverte.

Jempy Drucker: «Milan-Sanremo, c'est un peu la loterie»

Eddy Renauld

Les chiffres ont la particularité de donner lieu à différentes interprétations. En analysant de plus près le palmarès de Milan-Sanremo, on s'aperçoit que depuis 2000 que 72% des lauréats de la Primavera ont disputé Tirreno-Adriatico en guise de préparation. Mais si on se réfère aux dernières éditions de la Classicissima, on constate que depuis 2011 cinq coureurs étaient au départ de la Course au soleil. Quel est donc le meilleur tremplin pour espérer signer un résultat sur la Via Roma?



«Certains préfèrent Tirreno alors que d'autres votent Paris-Nice. C'est de la spéculation des journalistes (rires). Sur Paris-Nice, il y a deux jours de récupération de plus et cela peut faire la différence car Tirreno et Nice sont deux courses difficiles. Si on peut avoir deux journées de repos en plus ce n'est pas négligeable. Après tout dépend aussi de l'intensité de Milan-Sanremo. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est très difficile à juger», estime le champion national du contre-la-montre.

Pour la première fois de sa carrière, Jempy Drucker a pris part à la course par étapes française, une épreuve qu'il a appréciée. «C'est quelque peu différent de Tirreno mais en ce qui me concerne c'est même mieux comme préparation pour les classiques flandriennes qui s'annoncent. Par exemple au niveau des ascensions, on retrouve un peu tous les types d'efforts: courts, longs avec une montée de 16 km où on grimpe une heure mais il y a aussi des efforts plus petits avec des côtes très raides et courtes. J'ai hâte de voir comment sera ma forme dans quelques semaines», dit-il.



En attendant, Drucker sera, ce samedi matin, au départ de Milan pour la deuxième fois de sa carrière (il s'était classé 140e en 2016). Il devra avant penser à protéger Greg Van Avermaet sans oublier Jürgen Roelandts, arrivé durant le mercato en provenance de l'équipe Lotto. «C'est le remplacement de Daniel Oss, je pense même qu'il est meilleur car il peut sprinter et se débrouiller tout seul dans l'emballage final. Daniel était plus dans un rôle d'équipier. Milan-Sanremo, c'est un peu la loterie. On ne sait jamais comment cela va se dérouler: un sprint avec un petit groupe ou comme l'an dernier avec trois hommes qui s'échappent. C'est un monument de notre sport, c'est toujours bien d'être au départ de ce type de course.»

Une impression que partage son directeur sportif Maximilian Sciandri: «Milan-Sanremo n'est pas une course où nous sommes l'équipe favorite mais plusieurs sprinteurs seront absents, ce qui peut changer la donne. Greg s'est testé à plusieurs reprises sur Tirreno et sa condition semble bonne. Nous aurons une équipe expérimentée. C'est peut-être une des équipes les plus fortes que nous ayons jamais eues autour de Greg, ce sera à nous de jouer samedi». Par contre la formation amériacine en pourra pas compter sur Simon Gerrans, lauréat de l'épreuve en 2012. L'Australien n'est pas encore suffisamment remis de l'infection respiratoire, il sera remplacé par Francisco Ventoso.

Philippe Gilbert: «On subit les événements»

Cette 109e édition de la Primavera se déroulera sur un tracé identique à l'an dernier. Très à l'aise sur le Tour d'Algarve et Tirreno, Michal Kwiatkowski fait logiquement partie des hommes à suivre au même titre que le champion du monde Peter Sagan et Julian Alaphilippe, présents au côté du Polonais sur le podium 2017. Plus longue classique du calendrier, 291 km, la Primavera se décante souvent avec l'enchaînement de la Cipressa et du Poggio où les sprinteurs (Cavendish, Démare, Greipel, Kittel, Viviani,...) s'accrochent. De quoi donner des envies au puncheurs que sont Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Van Avermaet ou encore Philippe Gilbert. L'ancien champion de Belgique rêve d'inscrire son nom au palmarès des cinq monuments du cyclisme. Milan-Sanremo et Paris-Roubaix manquent à son palmarès.



Ancien équipier du Phil au sein de la BMC, Jempy Drucker estime que la classique italienne convient lui convient mieux que les pavés du Nord de la France. «Pour lui, c'est évidemment jouable. On connaît Philippe, c'est un super coureur et rien n'est impossible pour lui. Si tous les événements s'enchaînent en sa faveur, Sanremo est dans ses cordes.»

Troisième en 2008 et 2011, le champion du monde 2012 connaît la Classicissima sur le bout des doigts. Il s'alignera d'ailleurs pour la 14e fois ce samedi. «Cette course est difficile à comprendre et à gérer. C’est sans doute le monument le plus insaisissable, sur lequel l’imprévu rebat souvent les cartes. Lors de Milan-Sanremo, il est très difficile de poser les jalons d’une victoire, de préparer un plan tactique avec une première sélection précédant une attaque finale comme sur d’autres classiques. Plutôt que de provoquer les événements, on les subit», a-t-il expliqué durant la semaine.



Et c'est sans soute le paradoxe de cette épreuve consiédérée comme la classique la plus facile au monde mais aussi la plus difficile à gagner.