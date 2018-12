Le Luxembourgeois, qui est actuellement en stage avec sa nouvelle équipe Bora-Hansgrohe, évoque ses attentes et ses espoirs pour l'année 2019.

Jempy Drucker: «J'avais besoin de relever un autre défi»

Eddy RENAULD «Bora est une équipe qui est déjà bien rodée»

Le Luxembourgeois, qui est actuellement en stage avec sa nouvelle équipe Bora-Hansgrohe, évoque ses attentes et ses espoirs pour l'année 2019.

L'année 2018 a marqué un tournant dans la carrière de Jempy Drucker. Après quatre saisons de bons et loyaux services ainsi que de nombreux souvenirs, il a tourné la page BMC. «Quatre belles années. C'est l'équipe qui m'a donné ma chance au niveau WorldTour et j'ai l'impression que j'ai saisi ma chance à deux mains. C'est avec BMC que j'ai commencé à gagner (Londres, 1 étape à la Vuelta et aussi au Luxembourg) mais grâce à Greg Van Avermaet, nous avons décroché quelques belles classiques (Nieuwsblad, Paris-Roubaix, E3, Gand-Wevelgem)», se remémore le citoyen de Dondelange.



Malgré un environnement favorable, l'ancien champion national du contre-la-montre avait besoin de se ressourcer, de connaître autre chose alors que dans le même temps de nombreuses incertitudes planaient sur l'avenir de BMC. «Ce contexte indécis a influencé ma décision. Avec Bora j'ai misé sur une équipe qui est déjà bien rodée et qui a un futur assuré (Drucker s'est engagé pour 2018 et 2019 et le sponsor Bora a prolongé jusqu'en 2021). Même si BMC avait continué, j'aurais quand même pris la décision de changer d'équipe. J'avais envie de relever un autre défi, de connaître un autre entourage pour continuer à progresser et rester motivé.»

Contacté une première fois par la formation allemande après le Tour d'Italie, Drucker a rapidement été conquis par le projet de Bora. «C'est aussi une équipe qui progresse au fil des saisons.Par le passé, elle se résumait à Sagan mais maintenant, c'est un groupe plus complet. De nombreux coureurs ont eu l'occasion de s'illustrer sous ce maillot.» En 2018 et 2017, les deux premières saisons de Sagan, Bora a décroché 33 succès contre 10 en 2016 et 8 en 2015, année de sa création.



«2018? Les meilleures classiques de ma carrière»

Si 2019 est une année de changement pour Drucker, ses objectifs sont restés les mêmes: briller sur les classiques flandriennes. «J'ai été engagé pour aider Peter Sagan le mieux possible sur ces courses. Je débarque avec pas mal d'expérience dans ce domaine après avoir couru quelques années au côté de Greg Van Avermaet qui est aussi une référence dans ce domaine.»

Outre Drucker, qui va retrouver Daniel Oss, l'ancien champion du monde pourra également compter sur des garçons de la trempe de Marcus Burghardt, Maciej Bodnar, Oscar Gatto, Rüdiger Selig. Bora alignera un groupe de qualité sur les Flandriennes et n'aura rien à envier à la Quick-Step, qui a perdu tout de même Niki Terpstra. Quant à la CCC, qui a succédé à BMC, elle apparaît moins solide. Après avoir laissé filer Drucker chez le rival, elle a aussi vu partir des garçons comme Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Jürgen Roelandts (Movistar). A l'aube de cette saison 2019,Van Avermaet est au devant d'une mission difficile.



«C'est possible, j'ai surtout l'impression qu'il y a un manque d'expérience. Chez BMC, le groupe était bien rodé alors que cette année, avec cette nouvelle structure CCC, tout le monde va devoir trouver sa place. Cela peut prendre un peu de temps voire une saison d'autant que les classiques flandriennes arrivent relativement tôt dans le calendrier. Le Nieuwsblad arrivera déjà après sept jours de course.»

Et à propos de programme c'est du côté de Majorque que Jempy lancera 2019 avant d'enchaîner avec le Tour d'Algarve (20-24 février) et le week-end d'ouverture de la saison en Belgique avec le Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2-3 mars). A l'instar de cette année, il souhaiterait également prendre part à Paris-Nice en 2019 pour peaufiner sa condition physique avant le début des Flandriennes. «J'ai découvert cette course cette année, une expérience positive. J'ai même le sentiment d'avoir fait les meilleures classiques de ma carrière.»